https://ria.ru/20211028/putin-1756650007.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 28.10.2021

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Далее в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме видеоконференции. И несколько уже закрытых рабочих встреч", - рассказал Песков журналистам .

https://ria.ru/20211027/putin-1756507916.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия