https://ria.ru/20211028/putin-1756650007.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 28.10.2021
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:32
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Далее в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме видеоконференции. И несколько уже закрытых рабочих встреч", - рассказал Песков журналистам .
https://ria.ru/20211027/putin-1756507916.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в режиме видеоконференции