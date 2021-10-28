https://ria.ru/20211028/ptsr-testirovanie-1756640768.html
Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования
Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования - РИА Новости, 28.10.2021
Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования
Для тверского Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование для ПЦР-тестирования, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:42
2021-10-28T11:42
2021-10-28T11:42
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Для тверского Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование для ПЦР-тестирования, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это позволит увеличить объёмы тестирований жителей региона с целью раннего выявления коронавирусной инфекции. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.Дополнительные средства в размере 3,6 миллиона рублей направят на закупку двух амплификаторов. Это прибор, в котором происходит полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и последующий анализ результатов.В настоящее время центр имени Аваева в Твери располагает шестью такими аппаратами. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в центре в сутки с 4 тысяч до 5,3 тысячи, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211027/bolnitsy-1756435808.html
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игорь руденя, коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Для тверского Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование для ПЦР-тестирования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это позволит увеличить объёмы тестирований жителей региона с целью раннего выявления коронавирусной инфекции. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя
", - отметили в пресс-службе.
Дополнительные средства в размере 3,6 миллиона рублей направят на закупку двух амплификаторов. Это прибор, в котором происходит полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и последующий анализ результатов.
В настоящее время центр имени Аваева в Твери располагает шестью такими аппаратами. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в центре в сутки с 4 тысяч до 5,3 тысячи, отметили в пресс-службе.