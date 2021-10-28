https://ria.ru/20211028/ptsr-testirovanie-1756640768.html

Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования

Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования - РИА Новости, 28.10.2021

Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования

Для тверского Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование для ПЦР-тестирования, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:42

2021-10-28T11:42

2021-10-28T11:42

тверская область

игорь руденя

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Для тверского Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят дополнительное медицинское оборудование для ПЦР-тестирования, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это позволит увеличить объёмы тестирований жителей региона с целью раннего выявления коронавирусной инфекции. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.Дополнительные средства в размере 3,6 миллиона рублей направят на закупку двух амплификаторов. Это прибор, в котором происходит полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и последующий анализ результатов.В настоящее время центр имени Аваева в Твери располагает шестью такими аппаратами. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в центре в сутки с 4 тысяч до 5,3 тысячи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211027/bolnitsy-1756435808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, коронавирус в россии