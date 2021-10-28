https://ria.ru/20211028/psaki-1756708027.html

Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам

Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам - РИА Новости, 28.10.2021

Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:28

2021-10-28T16:28

2021-10-28T16:28

в мире

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джо байден

большая двадцатка

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за личных причин, сообщил Белый дом."Из-за экстренной ситуации в семье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не будет в поездке с президентом по крайней мере на протяжении первых нескольких дней визита за рубеж. Первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер поедет вместо нее", - сказано в сообщении.Байден в четверг отправляется на саммит G20 в Рим, а затем посетит открытие климатического саммита в Глазго.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/psaki-1754938682.html

сша

европа

рим

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