https://ria.ru/20211028/psaki-1756708027.html
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам - РИА Новости, 28.10.2021
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:28
2021-10-28T16:28
2021-10-28T16:28
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за личных причин, сообщил Белый дом."Из-за экстренной ситуации в семье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не будет в поездке с президентом по крайней мере на протяжении первых нескольких дней визита за рубеж. Первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер поедет вместо нее", - сказано в сообщении.Байден в четверг отправляется на саммит G20 в Рим, а затем посетит открытие климатического саммита в Глазго.
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в мире, сша, европа, рим, джо байден, большая двадцатка, дженнифер псаки
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам
Псаки не поедет с Байденом в Европу из-за экстренной ситуации в семье