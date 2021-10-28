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Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам - РИА Новости, 28.10.2021
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:28
2021-10-28T16:28
в мире
сша
европа
рим
джо байден
большая двадцатка
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за личных причин, сообщил Белый дом."Из-за экстренной ситуации в семье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не будет в поездке с президентом по крайней мере на протяжении первых нескольких дней визита за рубеж. Первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер поедет вместо нее", - сказано в сообщении.Байден в четверг отправляется на саммит G20 в Рим, а затем посетит открытие климатического саммита в Глазго.
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в мире, сша, европа, рим, джо байден, большая двадцатка, дженнифер псаки
16:28 28.10.2021
 
Псаки не поедет с Байденом в Европу по личным причинам

Псаки не поедет с Байденом в Европу из-за экстренной ситуации в семье

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет в пятницу с президентом Джо Байденом в Европу, она пропустит как минимум несколько первых дней визита из-за личных причин, сообщил Белый дом.
"Из-за экстренной ситуации в семье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не будет в поездке с президентом по крайней мере на протяжении первых нескольких дней визита за рубеж. Первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер поедет вместо нее", - сказано в сообщении.
Байден в четверг отправляется на саммит G20 в Рим, а затем посетит открытие климатического саммита в Глазго.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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