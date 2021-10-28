https://ria.ru/20211028/propaganda-1756765654.html
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Муз ТВ за гей-пропаганду
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Муз ТВ за гей-пропаганду - РИА Новости, 28.10.2021
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Муз ТВ за гей-пропаганду
Роскомнадзор вынес предупреждение редакции телеканала Муз ТВ и его учредителю, а также составил административные протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:29
2021-10-28T21:29
2021-10-28T21:29
общество
подростки
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
муз-тв (телеканал)
россия
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МОСКВА. 28 окт - РИА Новости. Роскомнадзор вынес предупреждение редакции телеканала Муз ТВ и его учредителю, а также составил административные протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в отношении редакции и главреда телеканала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отмечается, что в ходе мониторинга Роскомнадзор выявил в эфире телеканала во время трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" нарушения, связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В России распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23.00 по местному времени). Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора."На основании данных экспертизы Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение редакции Муз ТВ и учредителю телеканала о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, а также направил предписание с требованием устранить выявленные нарушения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении редакции Муз-ТВ (юридическое лицо – ООО "Муз ТВ Операционная компания") и главного редактора (должностное лицо) Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).Пресс-служба Роскомнадзора информирует, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.21 КоАП РФ).Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд.
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РИА Новости
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общество, подростки, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (телеканал), россия
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Муз ТВ за гей-пропаганду
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Муз ТВ за гей-пропаганду среди подростков
МОСКВА. 28 окт - РИА Новости
. Роскомнадзор
вынес предупреждение редакции телеканала Муз ТВ
и его учредителю, а также составил административные протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в отношении редакции и главреда телеканала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ходе мониторинга Роскомнадзор выявил в эфире телеканала во время трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" нарушения, связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В России
распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23.00 по местному времени). Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора.
"На основании данных экспертизы Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение редакции Муз ТВ и учредителю телеканала о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, а также направил предписание с требованием устранить выявленные нарушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении редакции Муз-ТВ (юридическое лицо – ООО "Муз ТВ Операционная компания") и главного редактора (должностное лицо) Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).
Пресс-служба Роскомнадзора информирует, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.21 КоАП РФ).
Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд.