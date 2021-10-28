https://ria.ru/20211028/prazdnik-1756256414.html

День бабушек и дедушек в России

День бабушек и дедушек в России - РИА Новости, 28.10.2021

День бабушек и дедушек в России

День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:31

2021-10-28T00:31

2021-10-28T00:31

справки

россия

день бабушек и дедушек

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День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.День бабушек и дедушек отмечают во многих странах мира, но единой даты празднования нет. Одними из первых его начали отмечать в США. В 1978 году Конгресс принял закон, в соответствии с которым первое воскресенье после Дня труда (первый понедельник сентября) было объявлено Национальным днем бабушек и дедушек. Президент США Джимми Картер подписал соответствующую прокламацию 3 августа. Во Франции праздник отмечается с конца 1980-х годов в первое воскресенье марта. В Испании День бабушек и дедушек отмечается 26 июля. Инициатором праздника в 1998 году стала неправительственная организация Mensajeros de la Paz ("Посланники мира"). В Великобритании праздник отмечается с 2008 года по инициативе благотворительного фонда Age UK в первое воскресенье октября. В Италии День бабушек и дедушек с 2005 года является официальным праздником и отмечается 2 октября.В Германии праздник впервые отметили в Баварии в 2019 году во второе воскресенье октября.Папа Римский Франциск в 2021 году учредил Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться в четвертое воскресенье июля. Дату празднования он объяснил близостью ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа. Традиции праздника для всех стран общие – бабушек и дедушек поздравляют в уютном семейном кругу.По данным ВЦИОМ, в воспитании большинства россиян (74%) в той или иной степени принимали участие бабушки и дедушки. Треть (32%) проводили с ними много времени, чаще – респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Время от времени бывали с бабушкой и/или дедушкой 17% россиян, среди которых выше доля молодежи (26%). Бабушки и дедушки активно участвовали в воспитании 14% россиян, в основном старшего поколения 45 лет и старше. Четверть опрошенных, из которых каждый пятый в возрасте 60 лет и старше, либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо не знакомы с ними или никогда не видели их (25%).Более половины россиян сходятся во мнении, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад (66%). Женщины об этом заявляли чаще (69% и 62% мужчин), а также поколение от 35 до 44 лет (74%).Более четверти склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке (27%). Чаще об этом сообщали мужчины (31% vs 23% женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.По мнению практически абсолютного большинства россиян (84%), бабушки/дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни. Меньше всего эту точку зрения разделяет накопившее мудрость поколение – 60 лет и старше (79%).Суждение о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабушки и дедушки, давно устарели, непопулярно среди россиян. С этим согласились только 10%, чаще – люди в возрасте от 35 до 44 лет (14%)Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54%), забота, внимание и поддержка (19%), любовь (13%). Также вспоминая о бабушках, россияне называли вкусную еду, накрытый стол (10%). Дедушки тоже ассоциируются с добротой (12%), заботой и любовью (по 7% соответственно). В то же время они ассоциируются и с авторитетом (6%).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия, день бабушек и дедушек