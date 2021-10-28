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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/pozhilye-1756604690.html
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
Чаще всего коронавирусом в России сейчас болеют пожилые люди, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:58
2021-10-28T04:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чаще всего коронавирусом в России сейчас болеют пожилые люди, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти, сообщила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом россиян - это лица, не прошедшие вакцинацию. В середине октября Мурашко сообщал, что от коронавируса привиты 42% людей в возрасте старше 60 лет.В России в последние недели наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. В частности, в среду был обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 - за сутки скончались 1123 пациента. Общее число заболевших выросло до 8 352 601 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
02:58 28.10.2021 (обновлено: 04:41 28.10.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: чаще всего коронавирусом заражаются люди старше 65 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чаще всего коронавирусом в России сейчас болеют пожилые люди, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти, сообщила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом россиян - это лица, не прошедшие вакцинацию. В середине октября Мурашко сообщал, что от коронавируса привиты 42% людей в возрасте старше 60 лет.
В России в последние недели наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. В частности, в среду был обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 - за сутки скончались 1123 пациента. Общее число заболевших выросло до 8 352 601 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна Руженцова
 
 
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