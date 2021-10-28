02:58 28.10.2021 (обновлено: 04:41 28.10.2021)
В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: чаще всего коронавирусом заражаются люди старше 65 лет
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чаще всего коронавирусом в России сейчас болеют пожилые люди, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти, сообщила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", - сказала она.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что основная масса всех заболевших коронавирусом россиян - это лица, не прошедшие вакцинацию. В середине октября Мурашко сообщал, что от коронавируса привиты 42% людей в возрасте старше 60 лет.
В России в последние недели наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. В частности, в среду был обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 - за сутки скончались 1123 пациента. Общее число заболевших выросло до 8 352 601 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.