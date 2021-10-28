https://ria.ru/20211028/pozhar-1756643603.html
В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин
В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин - РИА Новости, 28.10.2021
В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин
Трехэтажное здание магазина загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:57
2021-10-28T11:57
2021-10-28T12:54
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трехэтажное здание магазина загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Уральская, дом 212/10 происходит возгорание магазина", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут более 70 человек и порядка 20 единиц техники.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:57 28.10.2021 (обновлено: 12:54 28.10.2021)
В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин
В Краснодаре на площади 1500 квадратных метров загорелся трехэтажный магазин