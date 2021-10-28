https://ria.ru/20211028/pozhar-1756643603.html

В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин

В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин - РИА Новости, 28.10.2021

В Краснодаре загорелся трехэтажный магазин

Трехэтажное здание магазина загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:57

2021-10-28T11:57

2021-10-28T12:54

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трехэтажное здание магазина загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Уральская, дом 212/10 происходит возгорание магазина", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут более 70 человек и порядка 20 единиц техники.

https://ria.ru/20211028/balashikha-1756624018.html

краснодар

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия