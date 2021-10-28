https://ria.ru/20211028/pozhar-1756617932.html

В Балашихе загорелся трехэтажный жилой дом

В Балашихе загорелся трехэтажный жилой дом - РИА Новости, 28.10.2021

В Балашихе загорелся трехэтажный жилой дом

Трехэтажный дом загорелся в подмосковной Балашихе, жильцов эвакуируют, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:41

2021-10-28T09:41

2021-10-28T10:15

происшествия

балашиха

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трехэтажный дом загорелся в подмосковной Балашихе, жильцов эвакуируют, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение на первом этаже трехэтажного жилого дома №24 на улице Институтская", - сказал собеседник агентства."По предварительным данным, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Эвакуировано восемь человек, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, дом - старой постройки с деревянными перекрытиями. К тушению пожара привлечены 60 человек и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20211025/pozhar-1756075531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/gaz-1756318550.html

балашиха

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2021

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происшествия, балашиха