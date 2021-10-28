https://ria.ru/20211028/politsiya-1756629541.html
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан
Правоохранители проведут проверку после инцидента в ресторане на Арбате, где мужчина напал на лейтенанта полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:53
2021-10-28T10:53
2021-10-28T10:53
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоохранители проведут проверку после инцидента в ресторане на Арбате, где мужчина напал на лейтенанта полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.По данным ведомства, нападение произошло произошел в четверг во время проверки ресторана на Арбате: мужчина 1991 года рождения сорвал с полицейского нагрудный знак и "нанес удар стулом по руке"."По данному факту проводится проверка, материалы которой для принятия процессуального решения будут переданы в следственные органы," - рассказали в пресс-службе. Нападавшего задержали. Сотрудник МВД обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу.С четверга в Москве начался период нерабочих дней в связи с эпидситуацией по коронавирусу, до 7 ноября приостановили работу, в том числе, рестораны и кафе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан
В Москве мужчина ударил стулом по руке лейтенанта полиции, проверявшего ресторан