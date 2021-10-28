Китай призвал США изменить свою "агрессивную" политику в АТР
Представитель МИД Китая Вэньбинь призвал США изменить свою "агрессивную" политику в АТР
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ранее на заседании 16-го Восточноазиатского саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он напомнил, что Россия, понимая всю опасность такого развития событий, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами.
"Заявление российской стороны отражает общую озабоченность стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы обратили внимание на то, что США в последнее время постоянно проводят испытания гиперзвукового оружия и различных межконтинентальных ракет, стремятся разместить ракеты средней дальности в АТР и Европе", - заявил дипломат.
Он также отметил, что США увеличивают развертывание систем противоракетной обороны, иногда даже игнорируют международные обязательства, ведут открытое сотрудничество в области ракет с Австралией, Японией и другими союзниками, а также готовы передать Австралии атомные подлодки.
"США превратились в источник глобального распространения ядерного оружия и ракет", - указал он.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что соответствующие негативные действия США нанесли серьезный ущерб миру и стабильности как в регионе, так и во всем мире, ударили по процессу международного контроля над вооружениями и обнажили истинное лицо Вашингтона, который готов причинить вред другим ради своей выгоды и стремления к военному доминированию.
"Китай решительно выступает против этого. Мы призываем США надлежащим образом отреагировать на общие опасения международного сообщества, изменить свою агрессивную политику, не следовать далее по ошибочному и опасному пути, иначе они в конечном итоге навредят сами себе", - подчеркнул представитель ведомства.
20 октября, 18:12Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности