https://ria.ru/20211028/politika-1756656571.html

Китай призвал США изменить свою "агрессивную" политику в АТР

Китай призвал США изменить свою "агрессивную" политику в АТР - РИА Новости, 28.10.2021

Китай призвал США изменить свою "агрессивную" политику в АТР

Китай призывает США отреагировать на озабоченность международного сообщества и изменить свою "агрессивную" политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:54

2021-10-28T12:54

2021-10-28T12:54

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай призывает США отреагировать на озабоченность международного сообщества и изменить свою "агрессивную" политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее на заседании 16-го Восточноазиатского саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Восточноазиатский регион столкнулся с угрозой гонки вооружения после того, как перестал работать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он напомнил, что Россия, понимая всю опасность такого развития событий, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами."Заявление российской стороны отражает общую озабоченность стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы обратили внимание на то, что США в последнее время постоянно проводят испытания гиперзвукового оружия и различных межконтинентальных ракет, стремятся разместить ракеты средней дальности в АТР и Европе", - заявил дипломат.Он также отметил, что США увеличивают развертывание систем противоракетной обороны, иногда даже игнорируют международные обязательства, ведут открытое сотрудничество в области ракет с Австралией, Японией и другими союзниками, а также готовы передать Австралии атомные подлодки."США превратились в источник глобального распространения ядерного оружия и ракет", - указал он.Ван Вэньбинь подчеркнул, что соответствующие негативные действия США нанесли серьезный ущерб миру и стабильности как в регионе, так и во всем мире, ударили по процессу международного контроля над вооружениями и обнажили истинное лицо Вашингтона, который готов причинить вред другим ради своей выгоды и стремления к военному доминированию."Китай решительно выступает против этого. Мы призываем США надлежащим образом отреагировать на общие опасения международного сообщества, изменить свою агрессивную политику, не следовать далее по ошибочному и опасному пути, иначе они в конечном итоге навредят сами себе", - подчеркнул представитель ведомства.

https://ria.ru/20211027/obyazatelstva-1756413880.html

https://ria.ru/20211020/kitay-1755458825.html

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в мире, сша, япония, китай, владимир путин, мид кнр, россия