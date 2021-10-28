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Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета
Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета - РИА Новости, 28.10.2021
Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета
В выходные температура в Москве приблизится к рекордам тепла полувековой давности, ожидается до 12-14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:02
2021-10-28T19:00
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В выходные температура в Москве приблизится к рекордам тепла полувековой давности, ожидается до 12-14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс пяти-семи градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе — до плюс 10-15 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября. Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его: в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градуса", — отметил Тишковец.Он также рассказал, что, согласно метеостатистике за последние 73 года, максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку плюс десять градусов не чаще одного раза в девять-десять лет. С учетом прогноза, 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года — с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции, оставив позади 1957 год (плюс 12,4 градуса) и 2013 год (плюс 12,3 градуса), уступив только рекорду 54-летней давности.Воскресенье также порадует москвичей теплой погодой, рассказали в "Фобосе"."В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры станет на пару градусов свежее, ночью от плюс трех до плюс пяти градусов, днем плюс 10-12. Первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых три недели", — отметил синоптик.Он подчеркнул, что, таким образом, регион в течение пятидневки ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета.
https://ria.ru/20211028/opasnost-1756661244.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия
14:02 28.10.2021 (обновлено: 19:00 28.10.2021)
 
Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета

Синоптик "Фобос" Тишковец: в Москве в выходные ожидается до 12-14 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В выходные температура в Москве приблизится к рекордам тепла полувековой давности, ожидается до 12-14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс пяти-семи градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе — до плюс 10-15 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября. Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его: в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градуса", — отметил Тишковец.
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Он также рассказал, что, согласно метеостатистике за последние 73 года, максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку плюс десять градусов не чаще одного раза в девять-десять лет. С учетом прогноза, 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года — с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции, оставив позади 1957 год (плюс 12,4 градуса) и 2013 год (плюс 12,3 градуса), уступив только рекорду 54-летней давности.
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Он подчеркнул, что, таким образом, регион в течение пятидневки ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета.
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