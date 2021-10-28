https://ria.ru/20211028/pogoda-1756674369.html

Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета

Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета - РИА Новости, 28.10.2021

Москвичам пообещали "иллюзию" бабьего лета

В выходные температура в Москве приблизится к рекордам тепла полувековой давности, ожидается до 12-14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:02

2021-10-28T14:02

2021-10-28T19:00

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В выходные температура в Москве приблизится к рекордам тепла полувековой давности, ожидается до 12-14 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс пяти-семи градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе — до плюс 10-15 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября. Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его: в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градуса", — отметил Тишковец.Он также рассказал, что, согласно метеостатистике за последние 73 года, максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку плюс десять градусов не чаще одного раза в девять-десять лет. С учетом прогноза, 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года — с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции, оставив позади 1957 год (плюс 12,4 градуса) и 2013 год (плюс 12,3 градуса), уступив только рекорду 54-летней давности.Воскресенье также порадует москвичей теплой погодой, рассказали в "Фобосе"."В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры станет на пару градусов свежее, ночью от плюс трех до плюс пяти градусов, днем плюс 10-12. Первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых три недели", — отметил синоптик.Он подчеркнул, что, таким образом, регион в течение пятидневки ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета.

https://ria.ru/20211028/opasnost-1756661244.html

https://ria.ru/20211028/pogoda-1756611173.html

https://ria.ru/20211027/pogoda-1756520630.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия