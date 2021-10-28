https://ria.ru/20211028/pogoda-1756611173.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 28.10.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Пасмурная, но теплая погода ожидается в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:13
2021-10-28T08:13
2021-10-28T08:13
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пасмурная, но теплая погода ожидается в пятницу в Москве, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится тёплым сектором циклона, поэтому ожидается пасмурная погода, временами дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 4-9 метров в секунду и довольно тепло. В столице сегодня температура повысится с плюс 6 утром до плюс 9-11 градусов, и в Подмосковье - от плюс 6 до 11 градусов, что на несколько градусов выше, теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.Он предупредил, что выпадет около 3-4 миллиметров осадков и порекомендовал взять с собой зонтики.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают пасмурную и теплую погоду