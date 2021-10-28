https://ria.ru/20211028/pobeg-1756656844.html

Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы

Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы - РИА Новости, 28.10.2021

Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы

Предполагаемый член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани, сделал это во время прогулки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:55

2021-10-28T12:55

2021-10-28T13:17

происшествия

астрахань

шамиль басаев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Предполагаемый член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани, сделал это во время прогулки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Он добавил, что местонахождение осужденного до сих пор не установлено.О происшествии сообщила полиция вечером во вторник. Алханова объявили в федеральный розыск.Источник агентства уточнил, что правоохранительные органы установили причастность сбежавшего, уже отсидевшего десять лет за бандитизм, к нападению в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20211013/psikhbolnitsa-1754401768.html

астрахань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астрахань, шамиль басаев