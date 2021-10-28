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Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы
Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы - РИА Новости, 28.10.2021
Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы
Предполагаемый член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани, сделал это во время прогулки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:55
2021-10-28T12:55
2021-10-28T13:17
происшествия
астрахань
шамиль басаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Предполагаемый член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани, сделал это во время прогулки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Он добавил, что местонахождение осужденного до сих пор не установлено.О происшествии сообщила полиция вечером во вторник. Алханова объявили в федеральный розыск.Источник агентства уточнил, что правоохранительные органы установили причастность сбежавшего, уже отсидевшего десять лет за бандитизм, к нападению в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.
https://ria.ru/20211013/psikhbolnitsa-1754401768.html
астрахань
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происшествия, астрахань, шамиль басаев
12:55 28.10.2021 (обновлено: 13:17 28.10.2021)
Источник рассказал подробности побега члена банды Басаева из психбольницы
Источник: член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани во время прогулки