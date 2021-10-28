https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html

Смертность растет: пандемия коронавируса завершится не скоро

В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца - РИА Новости, 28.10.2021

Смертность растет: пандемия коронавируса завершится не скоро

Количество случаев заражения коронавирусом и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца, заявил генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:07

2021-10-28T20:07

2021-10-28T20:07

распространение коронавируса

воз

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.Чиновник объяснил, что несмотря на снижение числа заражений за пределами Европы, рост случаев на континенте перекрывает эти цифры."Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения", — цитирует гендиректора организации сайт ВОЗ.Среди причин распространения инфекции он назвал неравенство в доступе разных стран и регионов к инструментам борьбы с пандемией — тестам и вакцинам.По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 244 миллионов случаев инфицирования коронавирусом и свыше 4,95 миллиона летальных исходов. Сложнее всего ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ также заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/privivki-1756729137.html

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воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19