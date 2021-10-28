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СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным
СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным - РИА Новости, 29.10.2021
СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным
Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-28T23:25
2021-10-28T23:25
2021-10-29T01:37
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе."Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой", - пишет издание.При этом неназванный представитель оборонного ведомства сказал Politico, что и Россия также "не устраивала разных вещей перед саммитом".В результате саммита РФ и США договорились о начале диалога по стратегической стабильности, прошли уже несколько раундов встреч по этой теме на уровне экспертов.При этом Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она "неточна".
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, россия
23:25 28.10.2021 (обновлено: 01:37 29.10.2021)
СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным
Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед встречей Байдена и Путина