https://ria.ru/20211028/oruzhie-1756774729.html

СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным

СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным - РИА Новости, 29.10.2021

СМИ: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным

Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-28T23:25

2021-10-28T23:25

2021-10-29T01:37

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Белый дом задержал испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, чтобы не раздражать Москву, сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе."Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой", - пишет издание.При этом неназванный представитель оборонного ведомства сказал Politico, что и Россия также "не устраивала разных вещей перед саммитом".В результате саммита РФ и США договорились о начале диалога по стратегической стабильности, прошли уже несколько раундов встреч по этой теме на уровне экспертов.При этом Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил изданию, что она "неточна".

https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html

https://ria.ru/20211028/voennye-1756773911.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, россия