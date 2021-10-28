https://ria.ru/20211028/opasnost-1756661244.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до пятницы из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:13

2021-10-28T13:13

2021-10-28T13:35

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до пятницы из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице и в области предупреждение действует до 9.00 пятницы.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода