https://ria.ru/20211028/onlayn-konferentsiya-1756623682.html

Цифровизацию городской среды обсудили на Forum.Digital Smart City 2021

Цифровизацию городской среды обсудили на Forum.Digital Smart City 2021 - РИА Новости, 28.10.2021

Цифровизацию городской среды обсудили на Forum.Digital Smart City 2021

27 октября 2021 года состоялась III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Smart City (18+), посвященная цифровизации городской среды и ЖКХ... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:24

2021-10-28T10:24

2021-10-28T16:35

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 окт - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. 27 октября 2021 года состоялась III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Smart City (18+), посвященная цифровизации городской среды и ЖКХ. Организатором выступил Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ).Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик, который теперь курирует ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства, сделал ряд важных заявлений относительно будущего проекта:- в ближайшее время основные нормативы проекта будут уточнены для синхронизации с мероприятиями по достижению национальных целей и отраслевыми, и региональными стратегиями цифровой трансформации;- будет утвержден новый персональный состав рабочей группы по реализации проекта;- Минстрой России рассматривает вопрос о возможности и форматах выделения регионам России дополнительных средств для реализации проекта из федерального бюджета.В пленарном заседании "SMART CITY— цифровая инфраструктура городского пространства" приняли участие министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Юрий Джафаров, директор департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин, директор фонда "Московский инновационный кластер" Анатолий Валетов, член Общественного совета Минэкономразвития России, руководитель направления "Стратегия цифровой трансформации Фонда развития цифровой экономики" Анна Никитченко, руководитель отдела развития Rubetek Тимофей Колотовкин. Модерировал дискуссию член общественного Совета при Министерстве экономического развития РФ, член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев.В сессии "Эпоха высоких технологий и их роль в "Умном городе" участвовали первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского Народного Фронта Сергей Горбунов, руководитель ЦК "Умный город" Фонда развития цифровой экономики Иван Буртник, советник генерального директора АНО "Диалог-Регионы" по вопросам цифровизации Александр Похлебаев, президент "Цифровая Эра Транспорта" Антон Журавлев, генеральный директор "Большая тройка" Артём Седов, заместитель начальника Госинспекции по недвижимости города Москвы Дарья Степанова, руководитель по работе с государственными клиентами IT-компании Lad Анатолий Гейгер. Модератором сессии выступил член рабочей группы Минстроя России по реализации проекта "Умный город" Анатолий Курманов.Участники конференции обсудили российские и зарубежные кейсы формирования "умного города", работу цифровых Центров управления регионами, опыт взаимодействия компаний с Big Data, применение в городском управлении искусственного интеллекта и сервисов обратной связи с населением, а также обменялись идеями оценки эффективности внедрения инновационных технологий во всех сферах городского хозяйства.Особое внимание в обсуждении было уделено реализации и перспективам проекта Минстроя России "Умный город". "Задача не изменить цели и принципы проекта, а учесть и улучшить то, что уже было сделано за три года", - подчеркнул Константин Михайлик.Заместитель руководителя Исполкома Общероссийского Народного Фронта Сергей Горбунов в своём выступлении отметил, что именно удобство и комфорт жителей городов является "главным мерилом", по которому необходимо делать выводы о необходимости и качестве работы, направленной на цифровую трансформацию городского хозяйства. Комплексное использование цифровых технологий при модернизации ЖКХ, создании комфортной городской среды, обеспечении транспортного обслуживания, вовлечении жителей в решение вопросов местного значения действительно может помочь добиться не просто быстрых, но прорывных результатов при формировании эффективных систем. "Важно помнить, что наша основная задача не решать проблемы после того, как они уже возникли, а не допускать их", - отметил Сергей Горбунов.Запись трансляции конференции доступна к просмотру в официальном канале Forum.Digital на YouTube.Forum.Digital – проект Фонда развития цифровой экономики, серия ежегодных форумов по цифровой трансформации отраслей экономики. Следующее мероприятие "B2CDTO: бизнес-практики для цифрового государства" – онлайн-конференция, посвященная цифровизации госуправления, – состоится 12 ноября в МИА "Россия Сегодня".Зарегистрироваться можно по ссылке.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы