https://ria.ru/20211028/ombudsmen-1756627850.html

В РПЦ прокомментировали назначение нового детского омбудсмена

В РПЦ прокомментировали назначение нового детского омбудсмена - РИА Новости, 28.10.2021

В РПЦ прокомментировали назначение нового детского омбудсмена

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что приветствует назначение... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:45

2021-10-28T10:45

2021-10-28T10:49

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что приветствует назначение сенатора Марии Львовой-Беловой детским омбудсменом РФ, а также выразил уверенность, что она сможет многого добиться на этом посту.В среду президент России Владимир Путин назначил Львову-Белову уполномоченным по правам детей в РФ.“Будучи знаком с ней лично, от всей души приветствую это назначение. Уверен, что на новом посту - уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка - она сможет сделать много нужного и важного, доброго и полезного”, - написал он в своем Telegram-канале.Легойда отметил, что знает Львову-Белову как человека кристальной честности, самоотверженного, абсолютно преданного служению людям и неравнодушного. “Как человека, обладающего большим и разнообразным опытом: она успела поработать и "на земле", и в кабинете - на разных уровнях и на государственной службе, и в общественной сфере”, - написал он."Я лично знаю Марию Львову-Белову как человека очень доброго, умного и очень талантливого, у нее творческий подход к решению многих проблем. При этом она человек молодой, энергичный и очень мужественный, она умеет отстаивать права детей, бороться за них, знает о проблемах социальной сферы изнутри. Марию хорошо знают и в социальном секторе, и в церкви, и в общественных организациях. Ее все очень любят и ей доверяют, в ее искренности и честности никто не сомневается", - заявил в свою очередь председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Мария Львова-Белова, жена священника Павла Когельмана, была назначена сенатором от правительства Пензенской области в сентябре 2020 года прежним губернатором Иваном Белозерцевым и переназначена 28 сентября 2021 года. С июня 2017 года по декабрь 2019-го представляла регион в составе Общественной палаты России. Львова-Белова, являясь создательницей арт-поместья для инвалидов "Новые берега" в Пензе, активного пансиона для молодых людей с тяжелой инвалидностью "Дом Вероники" и автором проекта для людей-колясочников "Квартал Луи", в 2020 году стала победительницей конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756553852.html

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общество, пензенская область, пенза, владимир путин, владимир легойда, telegram (приложение), иван белозерцев, московский патриархат, россия