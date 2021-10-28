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В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Пензенской области с 30 октября до 7 ноября закрываются непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости – документ РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:47
2021-10-28T13:47
2021-10-28T13:47
распространение коронавируса
пензенская область
коронавирус covid-19
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В Пензенской области с 30 октября до 7 ноября закрываются непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости – документПензенская область с 30 октября до 7 ноября закрывает кафе и рестораны, кроме обслуживания навынос – документПензенская область до 7 ноября закрывает театры, кинотеатры и цирки, после вводит QR-коды – документРИА Новости / Динамика дня
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пензенская область, коронавирус covid-19
Материал дополняется
В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Пензенской области с 30 октября ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Пензенской области с 30 октября до 7 ноября закрываются непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости – документ
Пензенская область с 30 октября до 7 ноября закрывает кафе и рестораны, кроме обслуживания навынос – документ
Пензенская область до 7 ноября закрывает театры, кинотеатры и цирки, после вводит QR-коды – документ
РИА Новости / Динамика дня