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В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Пензенской области ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Пензенской области с 30 октября до 7 ноября закрываются непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости – документ РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:47

распространение коронавируса

пензенская область

коронавирус covid-19

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В Пензенской области с 30 октября до 7 ноября закрываются непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости – документПензенская область с 30 октября до 7 ноября закрывает кафе и рестораны, кроме обслуживания навынос – документПензенская область до 7 ноября закрывает театры, кинотеатры и цирки, после вводит QR-коды – документРИА Новости / Динамика дня

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, коронавирус covid-19