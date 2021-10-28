https://ria.ru/20211028/ograblenie-1756766644.html
Бастрыкину доложат о расследовании ограбления московского пенсионера
Бастрыкину доложат о расследовании ограбления московского пенсионера - РИА Новости, 28.10.2021
Бастрыкину доложат о расследовании ограбления московского пенсионера
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об ограблении пенсионера в столице, сообщается на... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:37
2021-10-28T21:37
2021-10-28T21:37
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об ограблении пенсионера в столице, сообщается на сайте СК.Ранее сообщалось, что в квартиру 78-летнего москвича позвонила девушка и попросила воды. Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожали ему ножом, потребовали отдать деньги. Злоумышленники нашли около 3,7 миллиона рублей и скрылись. Покидая квартиру, соучастники включили газ на кухне, однако пенсионер сумел освободиться, почувствовал запах и выключил газ, что спасло ему жизнь. Впоследствии были задержаны ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", злоумышленники под стражей, полиция ищет третьего соучастника."Председатель СК России поручил руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить об установленных обстоятельствах преступления," - говорится в сообщении.На данный момент, следствие продолжается.
https://ria.ru/20211026/obstoyatelstva-1756386131.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкину доложат о расследовании ограбления московского пенсионера
Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об ограблении пенсионера в Москве