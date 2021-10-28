https://ria.ru/20211028/obschestvo-1756649672.html

Авторы изобретений в сфере обороны будут получать 0,5% от выручки

Авторы изобретений в сфере обороны будут получать 0,5% от выручки - РИА Новости, 28.10.2021

Авторы изобретений в сфере обороны будут получать 0,5% от выручки

Авторы изобретений, связанных с обороной, безопасностью, охраной труда и здоровья граждан, с 28 октября будут получать компенсацию за использование этих... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

экономика

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Авторы изобретений, связанных с обороной, безопасностью, охраной труда и здоровья граждан, с 28 октября будут получать компенсацию за использование этих разработок в интересах государства, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России."28 октября вступило в силу постановление правительства РФ, основанное на предложенной ФАС России методике определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядке ее выплаты", - говорится в сообщении.Методика определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю, утверждена правительством 18 октября. Ставка компенсации, выплачиваемой патентообладателям, составит 0,5% от выручки производителя, которому будет выдано разрешение на копирование запатентованных товаров.ФАС поясняет, что речь идет о ситуациях, когда правительство выдает разрешение на производство копий запатентованных товаров, необходимых для обороны, безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан, в том числе в условиях эпидемий и пандемий.Решение об использовании изобретения может приниматься без согласия патентообладателя; при этом сам он уведомляется об этом в кратчайший срок, получая соразмерную компенсацию. Методика определения размера такой компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством РФ."Это позволит обеспечить граждан уникальными товарами и технологиями, в том числе не имеющими аналогов лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в случае невозможности их покупки у патентообладателей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210929/izobreteniya-1752300717.html

https://ria.ru/20210408/izobreteniya-1727299644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия