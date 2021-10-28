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Губернатор ЯНАО выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью
Губернатор ЯНАО выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью - РИА Новости, 28.10.2021
Губернатор ЯНАО выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью
Объединение Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью и Югрой не стоит на повестке, для всех регионов лучше, когда они развиваются самостоятельно, РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:00
2021-10-28T22:00
политика
тюменская область
ямал
ханты-мансийский автономный округ
дмитрий артюхов
россия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Объединение Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью и Югрой не стоит на повестке, для всех регионов лучше, когда они развиваются самостоятельно, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов."Сейчас мы абсолютно убеждены, все три субъекта, что для жителей, я бы сказал даже – для страны, гораздо лучше, чтобы регионы развивались самостоятельно… Сейчас такой темы нет. Самое главное, что люди это не поддерживают. Северяне, югорчане и тюменцы уже привыкли жить, как они живут. Мне кажется, у нас неплохо получается", - сказал Артюхов в эфире RTVI.Он отметил, что если развивать Ямал как арктический регион, то он не должен быть периферией огромной области. По словам губернатора, отношения Ямала с Тюменской областью и Югрой прошли "путь эволюции" от периода конфронтации до достижения договоренностей и соглашений, которые действуют уже 15 лет.В мае 2020 года бывший депутат Госдумы Павел Дорохин, на тот момент являвшийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, как утверждал Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.
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тюменская область
ямал
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политика, тюменская область, ямал, ханты-мансийский автономный округ, дмитрий артюхов, россия
22:00 28.10.2021
 
Губернатор ЯНАО выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью

Глава ЯНАО Артюхов выступил против предложения объединиться с Югрой и Тюменской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Объединение Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью и Югрой не стоит на повестке, для всех регионов лучше, когда они развиваются самостоятельно, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Сейчас мы абсолютно убеждены, все три субъекта, что для жителей, я бы сказал даже – для страны, гораздо лучше, чтобы регионы развивались самостоятельно… Сейчас такой темы нет. Самое главное, что люди это не поддерживают. Северяне, югорчане и тюменцы уже привыкли жить, как они живут. Мне кажется, у нас неплохо получается", - сказал Артюхов в эфире RTVI.
Он отметил, что если развивать Ямал как арктический регион, то он не должен быть периферией огромной области. По словам губернатора, отношения Ямала с Тюменской областью и Югрой прошли "путь эволюции" от периода конфронтации до достижения договоренностей и соглашений, которые действуют уже 15 лет.
В мае 2020 года бывший депутат Госдумы Павел Дорохин, на тот момент являвшийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, как утверждал Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
14 октября, 14:45Ямало-Ненецкий автономный округ
Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений
 
ПолитикаТюменская областьЯмалХанты-Мансийский автономный округДмитрий АртюховРоссия
 
 
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