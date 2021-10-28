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Полиция Норвегии признала 19 человек пострадавшими от атаки "лучника"
Полиция Норвегии признала 19 человек пострадавшими от атаки "лучника" - РИА Новости, 28.10.2021
Полиция Норвегии признала 19 человек пострадавшими от атаки "лучника"
Следователи в норвежском Конгсберге, где мужчина с луком, стрелами и колющим оружием напал на прохожих и убил пять человек, выявили 19 пострадавших, трое из... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:00
2021-10-28T13:00
в мире
норвегия
криминал
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи в норвежском Конгсберге, где мужчина с луком, стрелами и колющим оружием напал на прохожих и убил пять человек, выявили 19 пострадавших, трое из которых получили ранения, сообщила полиция в пресс-релизе в четверг."В результате расследования выявлено 24 человека, пострадавших в результате инцидента. Пятеро из них были убиты, трое получили ранения, в отношении 16 человек была предпринята попытка убийства или причинения телесных повреждений", - говорится в сообщении.В полиции не исключают, что число пострадавших может еще вырасти. Следователи уже восстановили картину произошедшего 13 октября в Конгсберге: обвиняемый вышел из дома и отправился к магазину Coop Extra. Там он произвел несколько выстрелов из лука, прежде чем войти в помещение, в самом магазине он выпустил еще несколько стрел и убежал."На Мюнтгата и Пекелсгате он снова выпустил стрелы. В какой-то момент он то ли отбросил, то ли выронил лук, а после убил пятерых случайных прохожих на Хюттегата колющим оружием", - рассказали в полиции.По одной из версий полиции, обвиняемый купил оружие в интернете незадолго до его применения. Полиция намерена получить результаты полного психиатрического обследования обвиняемого прежде, чем делать окончательные выводы. Также теория о том, что обвиняемый перешел в ислам, уже не является столь сильной, как прежде.13 октября вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни. По решению суда обвиняемый был арестован.
https://ria.ru/20211015/norvegiya-1754765748.html
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в мире, норвегия, криминал
13:00 28.10.2021
 
Полиция Норвегии признала 19 человек пострадавшими от атаки "лучника"

Следователи Норвегии выявили 19 пострадавших в результате нападения мужчины с луком

© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold LarsenСтрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold Larsen
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи в норвежском Конгсберге, где мужчина с луком, стрелами и колющим оружием напал на прохожих и убил пять человек, выявили 19 пострадавших, трое из которых получили ранения, сообщила полиция в пресс-релизе в четверг.
"В результате расследования выявлено 24 человека, пострадавших в результате инцидента. Пятеро из них были убиты, трое получили ранения, в отношении 16 человек была предпринята попытка убийства или причинения телесных повреждений", - говорится в сообщении.
В полиции не исключают, что число пострадавших может еще вырасти. Следователи уже восстановили картину произошедшего 13 октября в Конгсберге: обвиняемый вышел из дома и отправился к магазину Coop Extra. Там он произвел несколько выстрелов из лука, прежде чем войти в помещение, в самом магазине он выпустил еще несколько стрел и убежал.
"На Мюнтгата и Пекелсгате он снова выпустил стрелы. В какой-то момент он то ли отбросил, то ли выронил лук, а после убил пятерых случайных прохожих на Хюттегата колющим оружием", - рассказали в полиции.
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:24
В полиции рассказали о мужчине, расстрелявшем людей из лука в Норвегии
По одной из версий полиции, обвиняемый купил оружие в интернете незадолго до его применения. Полиция намерена получить результаты полного психиатрического обследования обвиняемого прежде, чем делать окончательные выводы. Также теория о том, что обвиняемый перешел в ислам, уже не является столь сильной, как прежде.
13 октября вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни. По решению суда обвиняемый был арестован.
 
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