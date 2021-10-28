https://ria.ru/20211028/nerasprostranenie-1756690244.html
Россия и АСЕАН договорились о диалоге по нераспространению ядерного оружия
Россия и АСЕАН договорились о диалоге по нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН договорились о диалоге по нераспространению ядерного оружия
Россия и АСЕАН намерены вести диалог по нераспространению, в том числе химического и ядерного оружия, предотвращения гонки вооружений в космосе. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:11
2021-10-28T15:11
2021-10-28T15:31
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены вести диалог по нераспространению, в том числе химического и ядерного оружия, предотвращения гонки вооружений в космосе.Соответствующее совместное заявление лидеров России и стран АСЕАН размещено на сайте Кремля."Продолжить диалог по проблемам разоружения и нераспространения, в том числе связанным с химическим, биологическим и ядерным оружием и средствами его доставки, предотвращением гонки вооружений в космическом пространстве и другим соответствующим вопросам", - говорится в документе.Стороны также условились продвигать практическое сотрудничество в области военной медицины по линии Центра военной медицины АСЕАН по взаимной договоренности, а также участвовать в мероприятиях в рамках экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по военной медицине.
https://ria.ru/20211028/narkotrafik-1756688828.html
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в мире, экономическое сообщество асеан, россия
15:11 28.10.2021 (обновлено: 15:31 28.10.2021)
Россия и АСЕАН договорились о диалоге по нераспространению ядерного оружия
Россия и АСЕАН готовы к диалогу по нераспространению химического и ядерного оружия