https://ria.ru/20211028/nerabochie-1756704080.html

Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней

Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней - РИА Новости, 28.10.2021

Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона провести в кругу семьи период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, отметив... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:14

2021-10-28T16:14

2021-10-28T16:14

пензенская область

общество

пензенская область

здоровье - общество

коронавирусы

олег мельниченко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg

ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона провести в кругу семьи период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, отметив беспрецедентное число развернутых в области коек для лечения пациентов с коронавирусом."Ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. В последние недели эпидобстановка резко ухудшилась, что заставляет органы власти принимать самые серьезные меры… С 30 октября объявлены нерабочие дни. Призываю всех пензенцев максимально сознательно подойти к этим дням. Понимаю, что людям необходимо работать, а детям - учиться и посещать кружки и секции. Но сейчас важно разорвать цепочку распространения вируса и снизить нагрузку на областную систему здравоохранения, реально и осознанно помочь нашим медикам в борьбе с ковидом", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он призвал жителей провести время в кругу семьи, подарить своим детям время родительского общения. По его словам, дети заражаются COVID-19 все чаще, течение болезни становится все тяжелее, а осложнения все серьезнее."В области развернуто 4,5 тысячи инфекционных коек. Такого в истории пензенского здравоохранения не было никогда. Более 2,5 тысячи пациентов находятся на кислороде, около 200 - в реанимации на ИВЛ. В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Мы пока справляемся с его производством и поставкой в область… К сожалению, смертей все больше. Каждые сутки в больницах от ковида умирает порядка 30 человек - смертность резко "молодеет" - все чаще умирают 20-ти, и 30-ти, и 40-летние. Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации", - отметил глава региона.По его словам, 47 беременных в регионе сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии. Мельниченко подчеркнул, что не все видят, как у приемных отделений больниц выстраиваются очереди из "скорых", и то, как медикам приходится бороться за каждую жизнь."Используем все имеющиеся резервы, но и они не бесконечны. Как и не бесконечно количество медработников, ежедневно борющихся с ковидом, а их уже работает в "красной зоне" более 3,5 тысячи. Уже задействованы студенты ординаторы и студенты старших курсов медицинского училища… Скорая помощь ежедневно обслуживает 2 тысячи вызовов, работает 145 бригад. Мы вышли на пиковые нагрузки. Правительство региона делает все необходимое для обеспечения их бесперебойной работы. Только за последний месяц мы выделили на это более 150 миллионов рублей из областного бюджета", - сказал он.Губернатор пояснил, что после нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются, но свободно посещать их смогут вакцинированные или переболевшие коронавирусом."Свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях… Призываю всех, кто по каким-то причинам откладывал вакцинацию, сделайте прививку. Вакцина реально помогает. Это единственный способ прервать череду массовых смертей", - добавил он.

https://ria.ru/20211012/penza-1754270456.html

https://ria.ru/20210928/penza-1752169432.html

https://ria.ru/20210910/melnichenko-1749552812.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, здоровье - общество, коронавирусы, олег мельниченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии