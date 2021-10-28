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Пензенская область
https://ria.ru/20211028/nerabochie-1756704080.html
Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней
Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней - РИА Новости, 28.10.2021
Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона провести в кругу семьи период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, отметив... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:14
2021-10-28T16:14
пензенская область
общество
пензенская область
здоровье - общество
коронавирусы
олег мельниченко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона провести в кругу семьи период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, отметив беспрецедентное число развернутых в области коек для лечения пациентов с коронавирусом."Ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. В последние недели эпидобстановка резко ухудшилась, что заставляет органы власти принимать самые серьезные меры… С 30 октября объявлены нерабочие дни. Призываю всех пензенцев максимально сознательно подойти к этим дням. Понимаю, что людям необходимо работать, а детям - учиться и посещать кружки и секции. Но сейчас важно разорвать цепочку распространения вируса и снизить нагрузку на областную систему здравоохранения, реально и осознанно помочь нашим медикам в борьбе с ковидом", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он призвал жителей провести время в кругу семьи, подарить своим детям время родительского общения. По его словам, дети заражаются COVID-19 все чаще, течение болезни становится все тяжелее, а осложнения все серьезнее."В области развернуто 4,5 тысячи инфекционных коек. Такого в истории пензенского здравоохранения не было никогда. Более 2,5 тысячи пациентов находятся на кислороде, около 200 - в реанимации на ИВЛ. В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Мы пока справляемся с его производством и поставкой в область… К сожалению, смертей все больше. Каждые сутки в больницах от ковида умирает порядка 30 человек - смертность резко "молодеет" - все чаще умирают 20-ти, и 30-ти, и 40-летние. Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации", - отметил глава региона.По его словам, 47 беременных в регионе сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии. Мельниченко подчеркнул, что не все видят, как у приемных отделений больниц выстраиваются очереди из "скорых", и то, как медикам приходится бороться за каждую жизнь."Используем все имеющиеся резервы, но и они не бесконечны. Как и не бесконечно количество медработников, ежедневно борющихся с ковидом, а их уже работает в "красной зоне" более 3,5 тысячи. Уже задействованы студенты ординаторы и студенты старших курсов медицинского училища… Скорая помощь ежедневно обслуживает 2 тысячи вызовов, работает 145 бригад. Мы вышли на пиковые нагрузки. Правительство региона делает все необходимое для обеспечения их бесперебойной работы. Только за последний месяц мы выделили на это более 150 миллионов рублей из областного бюджета", - сказал он.Губернатор пояснил, что после нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются, но свободно посещать их смогут вакцинированные или переболевшие коронавирусом."Свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях… Призываю всех, кто по каким-то причинам откладывал вакцинацию, сделайте прививку. Вакцина реально помогает. Это единственный способ прервать череду массовых смертей", - добавил он.
https://ria.ru/20211012/penza-1754270456.html
https://ria.ru/20210928/penza-1752169432.html
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общество, пензенская область, здоровье - общество, коронавирусы, олег мельниченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:14 28.10.2021
 
Пензенский губернатор призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней

Глава Пензенской области Мельниченко призвал жителей строго соблюдать режим нерабочих дней

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона провести в кругу семьи период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, отметив беспрецедентное число развернутых в области коек для лечения пациентов с коронавирусом.
"Ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. В последние недели эпидобстановка резко ухудшилась, что заставляет органы власти принимать самые серьезные меры… С 30 октября объявлены нерабочие дни. Призываю всех пензенцев максимально сознательно подойти к этим дням. Понимаю, что людям необходимо работать, а детям - учиться и посещать кружки и секции. Но сейчас важно разорвать цепочку распространения вируса и снизить нагрузку на областную систему здравоохранения, реально и осознанно помочь нашим медикам в борьбе с ковидом", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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Он призвал жителей провести время в кругу семьи, подарить своим детям время родительского общения. По его словам, дети заражаются COVID-19 все чаще, течение болезни становится все тяжелее, а осложнения все серьезнее.
"В области развернуто 4,5 тысячи инфекционных коек. Такого в истории пензенского здравоохранения не было никогда. Более 2,5 тысячи пациентов находятся на кислороде, около 200 - в реанимации на ИВЛ. В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Мы пока справляемся с его производством и поставкой в область… К сожалению, смертей все больше. Каждые сутки в больницах от ковида умирает порядка 30 человек - смертность резко "молодеет" - все чаще умирают 20-ти, и 30-ти, и 40-летние. Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации", - отметил глава региона.
По его словам, 47 беременных в регионе сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии. Мельниченко подчеркнул, что не все видят, как у приемных отделений больниц выстраиваются очереди из "скорых", и то, как медикам приходится бороться за каждую жизнь.
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"Используем все имеющиеся резервы, но и они не бесконечны. Как и не бесконечно количество медработников, ежедневно борющихся с ковидом, а их уже работает в "красной зоне" более 3,5 тысячи. Уже задействованы студенты ординаторы и студенты старших курсов медицинского училища… Скорая помощь ежедневно обслуживает 2 тысячи вызовов, работает 145 бригад. Мы вышли на пиковые нагрузки. Правительство региона делает все необходимое для обеспечения их бесперебойной работы. Только за последний месяц мы выделили на это более 150 миллионов рублей из областного бюджета", - сказал он.
Губернатор пояснил, что после нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются, но свободно посещать их смогут вакцинированные или переболевшие коронавирусом.
"Свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях… Призываю всех, кто по каким-то причинам откладывал вакцинацию, сделайте прививку. Вакцина реально помогает. Это единственный способ прервать череду массовых смертей", - добавил он.
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