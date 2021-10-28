https://ria.ru/20211028/navigator-1756673980.html

Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?

Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору? - РИА Новости, 28.10.2021

Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?

Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?

2021-10-28T14:00

2021-10-28T14:00

2021-10-28T14:13

не роскошь

подкаст

ян хайцеэр

антон шапарин

общество

путешествия

авто

автомобили

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Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору? Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты? audio/mpeg

Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору? Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты? audio/mpeg

Ведущие составили рейтинг эффективности навигационных программ и устройств и рассказали о своем опыте использования такого софта и девайсов в путешествиях.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, общество, путешествия, авто, автомобили, дороги, туризм, аудио