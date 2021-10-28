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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211028/navigator-1756673980.html
Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?
Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору? - РИА Новости, 28.10.2021
Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?
Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?
2021-10-28T14:00
2021-10-28T14:13
не роскошь
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
общество
путешествия
авто
автомобили
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Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?
Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?
audio/mpeg
Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?
Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?
audio/mpeg
Ведущие составили рейтинг эффективности навигационных программ и устройств и рассказали о своем опыте использования такого софта и девайсов в путешествиях.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, общество, путешествия, авто, автомобили, дороги, туризм, аудио
14:00 28.10.2021 (обновлено: 14:13 28.10.2021)
 

Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?

Не роскошь
Навигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?
Ведущие составили рейтинг эффективности навигационных программ и устройств и рассказали о своем опыте использования такого софта и девайсов в путешествиях.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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