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В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике
В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике - РИА Новости, 28.10.2021
В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике
Следователи в Кировске Мурманской области возбудили дело против посетительницы поликлиники, которая набросилась на врача-офтальмолога и нанесла ей травмы, в том РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:59
2021-10-28T12:59
2021-10-28T12:59
происшествия
мурманская область
кировск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи в Кировске Мурманской области возбудили дело против посетительницы поликлиники, которая набросилась на врача-офтальмолога и нанесла ей травмы, в том числе сотрясение мозга, сообщили в региональном СУСК РФ."По данным следствия, в дневное время 22 октября подозреваемая, находясь в одном из кабинетов взрослой поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы в городе Кировске, нанесла удар кулаком в голову врачу-офтальмологу. В результате ее действий потерпевшей причинены телесные повреждения, в том числе в виде сотрясения головного мозга", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении посетительницы 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности". Причину конфликта в СК не назвали. Однако в местных соцсетях утверждают, что женщина напала на врача за отказ выдать ее дочери больничный лист.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nozh-1755179656.html
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происшествия, мурманская область, кировск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике
В Кировске женщина ударила кулаком в голову врача-офтальмолога в поликлинике