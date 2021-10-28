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В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике

В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике - РИА Новости, 28.10.2021

В Мурманской области женщина напала на врача в поликлинике

Следователи в Кировске Мурманской области возбудили дело против посетительницы поликлиники, которая набросилась на врача-офтальмолога и нанесла ей травмы, в том РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

происшествия

мурманская область

кировск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи в Кировске Мурманской области возбудили дело против посетительницы поликлиники, которая набросилась на врача-офтальмолога и нанесла ей травмы, в том числе сотрясение мозга, сообщили в региональном СУСК РФ."По данным следствия, в дневное время 22 октября подозреваемая, находясь в одном из кабинетов взрослой поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы в городе Кировске, нанесла удар кулаком в голову врачу-офтальмологу. В результате ее действий потерпевшей причинены телесные повреждения, в том числе в виде сотрясения головного мозга", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении посетительницы 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности". Причину конфликта в СК не назвали. Однако в местных соцсетях утверждают, что женщина напала на врача за отказ выдать ее дочери больничный лист.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nozh-1755179656.html

мурманская область

кировск

россия

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происшествия, мурманская область, кировск, следственный комитет россии (ск рф), россия