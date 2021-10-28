https://ria.ru/20211028/moskva-1756702334.html

Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн

Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн - РИА Новости, 28.10.2021

Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн

Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:06

2021-10-28T16:06

2021-10-28T16:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения граждан в онлайн-режиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В соответствии с указом мэра Москвы дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что сегодня практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-формате."Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз", - сказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что решить любой коммунальный вопрос можно через Единый диспетчерский центр.Он отметил, что сообщить о возникших проблемах москвичи могут на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра по телефону: +7 (495) 777-77-77, в Единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, на портал Мэра Москвы "Наш город" (https://gorod.mos.ru/). -0-

https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх