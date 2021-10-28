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Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн
Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн - РИА Новости, 28.10.2021
Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн
Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:06
2021-10-28T16:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения граждан в онлайн-режиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В соответствии с указом мэра Москвы дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что сегодня практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-формате."Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз", - сказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что решить любой коммунальный вопрос можно через Единый диспетчерский центр.Он отметил, что сообщить о возникших проблемах москвичи могут на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра по телефону: +7 (495) 777-77-77, в Единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, на портал Мэра Москвы "Наш город" (https://gorod.mos.ru/). -0-
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москва, петр бирюков, жкх
16:06 28.10.2021
 

Бирюков: в нерабочие дни в компании горхозяйства можно обращаться онлайн

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - предприятия и организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения граждан в онлайн-режиме, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В соответствии с указом мэра Москвы дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что сегодня практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-формате.
"Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 млн раз", - сказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что решить любой коммунальный вопрос можно через Единый диспетчерский центр.
"Эта структура создана, в первую очередь, для удобства жителей столицы. Благодаря ей, заявителю не нужно запоминать телефоны всех городских служб, достаточно одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками Единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", - рассказал заместитель мэра.
Он отметил, что сообщить о возникших проблемах москвичи могут на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра по телефону: +7 (495) 777-77-77, в Единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, на портал Мэра Москвы "Наш город" (https://gorod.mos.ru/). -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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