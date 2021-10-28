https://ria.ru/20211028/modernizatsiya-1756609450.html
В Японии обеспокоились военной модернизацией Китая
В Японии обеспокоились военной модернизацией Китая - РИА Новости, 28.10.2021
В Японии обеспокоились военной модернизацией Китая
Япония, как и другие страны региона, обеспокоена военной модернизацией Китая и расширением его военной активности, заявил в ходе пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T07:21
2021-10-28T07:21
2021-10-28T07:21
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ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Япония, как и другие страны региона, обеспокоена военной модернизацией Китая и расширением его военной активности, заявил в ходе пресс-конференции в четверг заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки."Мы осведомлены относительно высказываний председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Мы наблюдаем активное развитие Китаем технологий гиперзвукового и ядерного вооружения, направленных на создание наступательных сил, способных преодолеть противоракетную оборону. Наша страна, как и другие страны региона, и международное сообщество серьезно обеспокоены вопросом безопасности в связи со стремительным укреплением военного потенциала Китай и расширением его военной активности", - заявил Исодзаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Милли, который сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
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в мире, япония, китай
В Японии обеспокоились военной модернизацией Китая
Замгенсека кабмина Японии Исодзаки заявил, что обеспокоен военной модернизацией Китая