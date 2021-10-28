https://ria.ru/20211028/mladenets-1756762069.html
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения
Строительные ограждения упали на детскую коляску, в которой находился 11-меячный ребенок, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:52
2021-10-28T20:52
2021-10-28T21:52
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Строительные ограждения упали на детскую коляску, в которой находился 11-меячный ребенок, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома", - говорится в сообщении.Добавляется, что ребенок госпитализирован, проводится прокурорская проверка.Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, женщина шла с тремя детьми по тротуару, но из-за сильного ветра ограждения снесло, и они упали на коляску, в которой находился ребёнок. Видимых телесных повреждений у малыша не было, но для полного обследования его госпитализировали. Двое других детей и женщина не пострадали."По данному факту проводится проверка", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20211027/derevo-1756500476.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы
20:52 28.10.2021 (обновлено: 21:52 28.10.2021)
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения
В Москве на коляску с одиннадцатимесячным ребенком упали строительные ограждения