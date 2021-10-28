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В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения

В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения

Строительные ограждения упали на детскую коляску, в которой находился 11-меячный ребенок, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:52

2021-10-28T20:52

2021-10-28T21:52

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Строительные ограждения упали на детскую коляску, в которой находился 11-меячный ребенок, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале."На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома", - говорится в сообщении.Добавляется, что ребенок госпитализирован, проводится прокурорская проверка.Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, женщина шла с тремя детьми по тротуару, но из-за сильного ветра ограждения снесло, и они упали на коляску, в которой находился ребёнок. Видимых телесных повреждений у малыша не было, но для полного обследования его госпитализировали. Двое других детей и женщина не пострадали."По данному факту проводится проверка", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20211027/derevo-1756500476.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, прокуратура г. москвы