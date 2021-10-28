https://ria.ru/20211028/medotvod-1756651814.html

В Крыму планируют разработать QR-коды для людей с медотводом

В Крыму планируют разработать QR-коды для людей с медотводом - РИА Новости, 28.10.2021

В Крыму планируют разработать QR-коды для людей с медотводом

В Крыму намерены разработать QR-коды для граждан, у которых есть медотвод от вакцинации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:37

2021-10-28T12:37

2021-10-28T13:21

распространение коронавируса

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. В Крыму намерены разработать QR-коды для граждан, у которых есть медотвод от вакцинации, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.Аксенов подчеркнул, что также принято решение увеличить продолжительность работы пунктов вакцинации и ускорить ее темпы, а заболевшим и контактным лицам, которые находятся дома, соблюдать строгую самоизоляцию. Кроме того, для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gintsburg-1756616393.html

республика крым

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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19