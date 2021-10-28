https://ria.ru/20211028/meditsina-1756757711.html

ФМБА опровергло сведения о дефиците оборудования в красноярской больнице

ФМБА опровергло сведения о дефиците оборудования в красноярской больнице - РИА Новости, 28.10.2021

ФМБА опровергло сведения о дефиците оборудования в красноярской больнице

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) опровергло информацию, что в больнице Железногорска в Красноярском крае используют бутылки из-под минеральной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:12

2021-10-28T20:12

2021-10-28T20:12

железногорск

красноярский край

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) опровергло информацию, что в больнице Железногорска в Красноярском крае используют бутылки из-под минеральной воды вместо медицинского аппарата - дефицита препаратов и технических средств в медучреждении нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео и сообщение якобы о том, что в железногорской больнице вместо медоборудования использовали бутылки из-под минералки."…В социальных сетях появился видеоролик с аппаратом для подачи кислорода, сделанным с использованием бутылки из-под минеральной воды. По результатам проверки выяснилось, что пациент клинической больницы № 51 ФМБА России в ЗАТО Железногорск самостоятельно изготовил импровизированный аппарат Боброва из пластиковой бутылки. Пациент называет случившееся ошибкой, к которой не хотел бы привлекать внимания, и подтвердил, что изготовление аппарата – его личная инициатива", - говорится в сообщении.Дефицита медицинских препаратов и технических средств в больнице нет, подчеркнули в пресс-службе.Коечный фонд в Железногорске для больных COVID-19 увеличен в связи с ростом заболеваемости и сейчас предусматривает 230 мест в городских стационарах – двух инфекционных отделениях и центре медицины катастроф, на сегодняшний день занято 70% коек. В "красных зонах" города находится около 190 пациентов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756314519.html

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железногорск , красноярский край, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии