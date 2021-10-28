ФМБА опровергло сведения о дефиците оборудования в красноярской больнице
ФМБА опровергло информацию, что в красноярской больнице вместо аппарата используют бутылку
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) опровергло информацию, что в больнице Железногорска в Красноярском крае используют бутылки из-под минеральной воды вместо медицинского аппарата - дефицита препаратов и технических средств в медучреждении нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео и сообщение якобы о том, что в железногорской больнице вместо медоборудования использовали бутылки из-под минералки.
"…В социальных сетях появился видеоролик с аппаратом для подачи кислорода, сделанным с использованием бутылки из-под минеральной воды. По результатам проверки выяснилось, что пациент клинической больницы № 51 ФМБА России в ЗАТО Железногорск самостоятельно изготовил импровизированный аппарат Боброва из пластиковой бутылки. Пациент называет случившееся ошибкой, к которой не хотел бы привлекать внимания, и подтвердил, что изготовление аппарата – его личная инициатива", - говорится в сообщении.
Дефицита медицинских препаратов и технических средств в больнице нет, подчеркнули в пресс-службе.
Коечный фонд в Железногорске для больных COVID-19 увеличен в связи с ростом заболеваемости и сейчас предусматривает 230 мест в городских стационарах – двух инфекционных отделениях и центре медицины катастроф, на сегодняшний день занято 70% коек. В "красных зонах" города находится около 190 пациентов, отметили в ведомстве.