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В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла краснокнижного манула

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла краснокнижного манула - РИА Новости, 28.10.2021

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла краснокнижного манула

Фоторегистраторы, установленные на территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, засняли редкие кадры краснокнижного палассова кота (манула),... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:45

2021-10-28T17:45

2021-10-28T17:57

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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Фоторегистраторы, установленные на территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, засняли редкие кадры краснокнижного палассова кота (манула), гуляющего не только ночью, но и днем, сообщает пресс-служба заповедника.Манул или палласов кот – хищное млекопитающее из семейства кошачьих, внесён в Красную книгу Российской Федерации со статусом 3 – редкий вид на периферии ареала. В пределах России он обитает на Алтае, в Тыве, Бурятии и Забайкалье. В Красноярском крае манул обитает только в Саяно-Шушенском заповеднике. Этот факт был подтверждён с помощью автоматических фоторегистраторов. В августе 2010 года манул впервые попал в кадр фотоловушки. С момента обнаружения вида научные сотрудники ежегодно дают характеристику группировке. Манулы не часто, но регулярно регистрируются фотоустройствами в степной зоне заповедника."Получены новые фотографии и видеозаписи манула. На протяжении года краснокнижные коты систематически регистрировались автоматическими фотокамерами на степных участках заповедника. В этом году при помощи автоматических фотокамер получены не только удачные фотографии палласова кота, но и видео. Манул активен преимущественно в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось "поймать" редкого кота как ночью, так и в дневные часы, что бывает довольно редко", - говорится в сообщении.В заповеднике отмечают, что манулы чаще стали регистрироваться фотоловушками в Саяно-Шушенском заповеднике."Специальных исследований не проводилось, но можно предположить, что это связано с увеличением численности мышевидных", – приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника, начальника научного отдела Романа Афанасьева.По материалам исследований, на территории Саяно-Шушенского заповедника общая численность манула составляет 10-15 особей.В пресс-службе отмечают, что наблюдения за уникальным представителем редкой фауны будут продолжены.

https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html

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Манула "поймала" видеоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике Манула "поймала" видеоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике 2021-10-28T17:45 true PT0M28S

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животные, наука, природа, красноярский край, саяно-шушенский заповедник, россия, новости - туризм, туризм