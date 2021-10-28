https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html

Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии

Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии - РИА Новости, 28.10.2021

Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии

Посольство России в Латвии удивлено молчанием латвийских СМИ в связи с преследованием 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:44

2021-10-28T16:44

2021-10-28T16:44

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РИГА, 28 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии удивлено молчанием латвийских СМИ в связи с преследованием 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, говорится в сообщении посольства в Facebook."В Латвии продолжает раскручиваться дело об уголовном преследовании 14 русскоязычных журналистов, излагающих свои мысли и альтернативные точки зрения на новостных порталах Baltnews и Sputnik Латвия в качестве внештатных авторов. И это свобода слова по-латвийски?!", - говорится в сообщении посольства.Также в российском диппредставительстве высказали удивление тем, что эта тема не освещается в латышских СМИ."Удивляет и гробовое молчание по этому поводу многих латышскоязычных журналистов и СМИ, словно они ничего не видят и не замечают. "Бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете". (Ю.Фучик)", - говорится в сообщении.В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями ЕС. При этом МИА "Россия сегодня" не фигурирует в санкционном списке, а репрессированные журналисты сотрудничают с агентством еще с года его основания.Ранее генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид, обсуждая вопрос о преследовании русскоязычных журналистов в Латвии, заявила, что он вне рамок ее компетенции и должен быть адресован спецпредставителю по вопросам СМИ в ОБСЕ.В начале мая 2021 года главный редактор Baltnews Андрей Стариков обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом взять ответственность за ситуацию.

https://ria.ru/20211021/smi-1755693480.html

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