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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html
Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии
Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии - РИА Новости, 28.10.2021
Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии
Посольство России в Латвии удивлено молчанием латвийских СМИ в связи с преследованием 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:44
2021-10-28T16:44
медиавойны
в мире
европа
латвия
дмитрий киселев
евросоюз
хельга шмид
антониу гутерреш
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РИГА, 28 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии удивлено молчанием латвийских СМИ в связи с преследованием 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, говорится в сообщении посольства в Facebook."В Латвии продолжает раскручиваться дело об уголовном преследовании 14 русскоязычных журналистов, излагающих свои мысли и альтернативные точки зрения на новостных порталах Baltnews и Sputnik Латвия в качестве внештатных авторов. И это свобода слова по-латвийски?!", - говорится в сообщении посольства.Также в российском диппредставительстве высказали удивление тем, что эта тема не освещается в латышских СМИ."Удивляет и гробовое молчание по этому поводу многих латышскоязычных журналистов и СМИ, словно они ничего не видят и не замечают. "Бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете". (Ю.Фучик)", - говорится в сообщении.В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями ЕС. При этом МИА "Россия сегодня" не фигурирует в санкционном списке, а репрессированные журналисты сотрудничают с агентством еще с года его основания.Ранее генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид, обсуждая вопрос о преследовании русскоязычных журналистов в Латвии, заявила, что он вне рамок ее компетенции и должен быть адресован спецпредставителю по вопросам СМИ в ОБСЕ.В начале мая 2021 года главный редактор Baltnews Андрей Стариков обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом взять ответственность за ситуацию.
https://ria.ru/20211021/smi-1755693480.html
https://ria.ru/20211021/latviya-1755618261.html
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в мире, европа, латвия, дмитрий киселев, евросоюз, хельга шмид, антониу гутерреш, sputnik латвия, россия
16:44 28.10.2021
 
Посольство осудило преследование русскоязычных журналистов в Латвии

Посольство осудило преследование в Латвии журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 28 окт – РИА Новости. Посольство России в Латвии удивлено молчанием латвийских СМИ в связи с преследованием 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews, говорится в сообщении посольства в Facebook.
"В Латвии продолжает раскручиваться дело об уголовном преследовании 14 русскоязычных журналистов, излагающих свои мысли и альтернативные точки зрения на новостных порталах Baltnews и Sputnik Латвия в качестве внештатных авторов. И это свобода слова по-латвийски?!", - говорится в сообщении посольства.
Здание городской Думы в Риге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 21:08
В Латвии добивают русскоязычные СМИ, заявили в Рижской думе
Также в российском диппредставительстве высказали удивление тем, что эта тема не освещается в латышских СМИ.
"Удивляет и гробовое молчание по этому поводу многих латышскоязычных журналистов и СМИ, словно они ничего не видят и не замечают. "Бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете". (Ю.Фучик)", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев находится под персональными санкциями ЕС. При этом МИА "Россия сегодня" не фигурирует в санкционном списке, а репрессированные журналисты сотрудничают с агентством еще с года его основания.
Ранее генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид, обсуждая вопрос о преследовании русскоязычных журналистов в Латвии, заявила, что он вне рамок ее компетенции и должен быть адресован спецпредставителю по вопросам СМИ в ОБСЕ.
В начале мая 2021 года главный редактор Baltnews Андрей Стариков обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом взять ответственность за ситуацию.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:25
В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора Первого канала
 
МедиавойныВ миреЕвропаЛатвияДмитрий КиселевЕвросоюзХельга ШмидАнтониу ГутеррешSputnik ЛатвияРоссия
 
 
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