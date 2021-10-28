16:35 28.10.2021 (обновлено: 17:25 28.10.2021)
В МИД прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik и Baltnews в Латвии
МИД о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews: Рига прикрывается темой санкций
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, назвала это "удручающей картиной", отметив, что Рига искусственно прикрывается санкциями ЕС.
Служба госбезопасности Латвии 26 октября завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими порталами Sputnik и Baltnews. Дело передано в прокуратуру. Фигуранты начали получать официальные постановления о привлечении к уголовной ответственности.
"Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", - сказала Захарова на брифинге. Таким образом, по ее словам, Латвия превращает все свои заявления о приверженности плюрализму, о свободе слова в пустые декларации.
"При этом далеко не в первый раз латвийские власти прикрываются искусственно притянутыми ссылками на есовские санкции с целью придать своему прямому, агрессивному наступлению на свободу прессы видимость легитимности", - подчеркнула она.
Москва неоднократно обращалась в профильные международные структуры по этому вопросу, указала Захарова, но никакой внятной и действенной реакции нет.
"Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает… Хочется какой-то внятной реакции. На самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, и мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии в частности является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых "своих", - сказала Захарова.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".