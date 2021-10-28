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https://ria.ru/20211028/latviya-1756709935.html
В МИД прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik и Baltnews в Латвии
В МИД прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik и Baltnews в Латвии - РИА Новости, 28.10.2021
В МИД прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik и Baltnews в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, назвала это "удручающей картиной",... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:35
2021-10-28T17:25
в мире
рига
латвия
россия
москва
евросоюз
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, назвала это "удручающей картиной", отметив, что Рига искусственно прикрывается санкциями ЕС.Служба госбезопасности Латвии 26 октября завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими порталами Sputnik и Baltnews. Дело передано в прокуратуру. Фигуранты начали получать официальные постановления о привлечении к уголовной ответственности."Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", - сказала Захарова на брифинге. Таким образом, по ее словам, Латвия превращает все свои заявления о приверженности плюрализму, о свободе слова в пустые декларации.Москва неоднократно обращалась в профильные международные структуры по этому вопросу, указала Захарова, но никакой внятной и действенной реакции нет."Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает… Хочется какой-то внятной реакции. На самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, и мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии в частности является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых "своих", - сказала Захарова.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html
https://ria.ru/20211014/delo-1754603886.html
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в мире, рига, латвия, россия, москва, евросоюз, мария захарова, обсе, sputnik латвия
16:35 28.10.2021 (обновлено: 17:25 28.10.2021)
 
В МИД прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik и Baltnews в Латвии

МИД о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews: Рига прикрывается темой санкций

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, назвала это "удручающей картиной", отметив, что Рига искусственно прикрывается санкциями ЕС.
Служба госбезопасности Латвии 26 октября завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими порталами Sputnik и Baltnews. Дело передано в прокуратуру. Фигуранты начали получать официальные постановления о привлечении к уголовной ответственности.
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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"Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", - сказала Захарова на брифинге. Таким образом, по ее словам, Латвия превращает все свои заявления о приверженности плюрализму, о свободе слова в пустые декларации.
"При этом далеко не в первый раз латвийские власти прикрываются искусственно притянутыми ссылками на есовские санкции с целью придать своему прямому, агрессивному наступлению на свободу прессы видимость легитимности", - подчеркнула она.
Москва неоднократно обращалась в профильные международные структуры по этому вопросу, указала Захарова, но никакой внятной и действенной реакции нет.
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14 октября, 17:05Медиавойны
Дело против авторов Baltnews и Sputnik Латвия передали в прокуратуру
"Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает… Хочется какой-то внятной реакции. На самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, и мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии в частности является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых "своих", - сказала Захарова.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В миреРигаЛатвияРоссияМоскваЕвросоюзМария ЗахароваОБСЕSputnik Латвия
 
 
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