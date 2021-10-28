https://ria.ru/20211028/kubasov-1756637819.html

Источник назвал возможную причину смерти экс-главы ярославского УФСБ

Источник назвал возможную причину смерти экс-главы ярославского УФСБ - РИА Новости, 28.10.2021

Источник назвал возможную причину смерти экс-главы ярославского УФСБ

Бывшего главу УФСБ по Ярославской области Александра Кубасова нашли мертвым в гостинице в Подмосковье, он скончался от пневмонии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:31

2021-10-28T11:31

2021-10-28T11:48

происшествия

ярославская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Бывшего главу УФСБ по Ярославской области Александра Кубасова нашли мертвым в гостинице в Подмосковье, он скончался от пневмонии, сообщил РИА Новости информированный источник."Александр Кубасов был найден мертвым в гостинице в Подмосковье. Смерть не носит криминального характера", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, Кубасов "умер от пневмонии".Кубасов возглавлял УФСБ по Ярославской области с 2013 по 2018 годы. Он покинул свой пост, по данным СМИ, в связи с выходом на пенсию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/virus-1754738844.html

ярославская область

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, ярославская область, московская область (подмосковье)