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В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью
В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью - РИА Новости, 28.10.2021
В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью
Работу ресторанов и заведений общепита в ночное время запретили в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:25
2021-10-28T16:25
2021-10-28T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Работу ресторанов и заведений общепита в ночное время запретили в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за коронавируса."Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, запрещена работа развлекательных центров, в том числе детских досуговых организаций, в выходные, нерабочие и праздничные дни.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепит, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк, торговые центры) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
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РИА Новости
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16:25 28.10.2021 (обновлено: 16:30 28.10.2021)
В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью
В Крыму запретили работу ресторанов и общепита с 23:00 до 08:00