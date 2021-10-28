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В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью

В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью - РИА Новости, 28.10.2021

В Крыму запретили работу ресторанов и общепита ночью

Работу ресторанов и заведений общепита в ночное время запретили в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:25

2021-10-28T16:25

2021-10-28T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Работу ресторанов и заведений общепита в ночное время запретили в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за коронавируса."Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Кроме того, запрещена работа развлекательных центров, в том числе детских досуговых организаций, в выходные, нерабочие и праздничные дни.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепит, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк, торговые центры) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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