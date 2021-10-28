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Омская область
https://ria.ru/20211028/kredit-1756723592.html
Омской области одобрили кредит на инфраструктуру микрорайонов в Омске
Омской области одобрили кредит на инфраструктуру микрорайонов в Омске - РИА Новости, 28.10.2021
Омской области одобрили кредит на инфраструктуру микрорайонов в Омске
Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в 3,9 миллиарда рублей на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых микрорайонов... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:33
2021-10-28T19:34
омская область
экономика
омск
омская область
александр бурков
эталон
марат хуснуллин
россия
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в 3,9 миллиарда рублей на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых микрорайонов левобережья Омска, сообщили в облправительстве.Ранее губернатор региона Александр Бурков в интервью РИА Новости рассказал, что "Эталон" планирует построить в Омской области более 1 миллиона квадратных метров жилья, а "Брусника" – более 300 тысяч. О работе с этими девелоперами власти Омской области договорились в июне на Петербургском международном экономическом форуме.В четверг 28 октября на заседании под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина Александр Бурков представил проекты, обозначенные в заявке Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит 3,9 миллиарда рублей - эти средства нужны на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в Омске на месте строительства новых микрорайонов, сообщают в пресс-службе облправительства."Реализация проекта обеспечит пассажирское сообщение с новыми жилыми районами и, что важно, снизит экологическую нагрузку за счет замены существующих автобусов с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт", – подчеркнул Александр Бурков.По результатам встречи заявка Омской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита одобрена, отмечается в сообщении.Инфраструктурный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети в Омске общей протяженностью 13,5 километра на территориях застройки. Средства направят также на устройство более 10 километров контактной троллейбусной сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. В планах – покупка 49 троллейбусов.
https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html
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экономика, омск, омская область, александр бурков, эталон, марат хуснуллин, россия
17:33 28.10.2021 (обновлено: 19:34 28.10.2021)
 
Омской области одобрили кредит на инфраструктуру микрорайонов в Омске

Омской области одобрили кредит на инфраструктуру для микрорайонов Омска

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в 3,9 миллиарда рублей на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых микрорайонов левобережья Омска, сообщили в облправительстве.
Ранее губернатор региона Александр Бурков в интервью РИА Новости рассказал, что "Эталон" планирует построить в Омской области более 1 миллиона квадратных метров жилья, а "Брусника" – более 300 тысяч. О работе с этими девелоперами власти Омской области договорились в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
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В четверг 28 октября на заседании под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина Александр Бурков представил проекты, обозначенные в заявке Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит 3,9 миллиарда рублей - эти средства нужны на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в Омске на месте строительства новых микрорайонов, сообщают в пресс-службе облправительства.
"Реализация проекта обеспечит пассажирское сообщение с новыми жилыми районами и, что важно, снизит экологическую нагрузку за счет замены существующих автобусов с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт", – подчеркнул Александр Бурков.
По результатам встречи заявка Омской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита одобрена, отмечается в сообщении.
Инфраструктурный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети в Омске общей протяженностью 13,5 километра на территориях застройки. Средства направят также на устройство более 10 километров контактной троллейбусной сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. В планах – покупка 49 троллейбусов.
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