https://ria.ru/20211028/krasnoyarsk-1756616652.html

В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку

В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку - РИА Новости, 28.10.2021

В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку

В Красноярске разыскивается мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:28

2021-10-28T09:28

2021-10-28T09:28

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. В Красноярске разыскивается мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным следователей, днем во вторник подозреваемый на улице Поселок технический нанес не менее двух ударов камнем по голове 15-летней жительнице Красноярска, похитил мобильный телефон, после чего, угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера."В Красноярске разыскивается подозреваемый в совершении разбойного нападения и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что личность подозреваемого установлена – это 37-летний Бакыт Чокоев, он объявлен в федеральный розыск. Рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, волос прямой, черный, стрижка короткая, глаза темные, нос средний, прямой, брови дугообразные, широкие, рот малый, губы средние, уши овальные, был одет: шапка вязаная черная, пальто черное, брюки темно-синие, ботинки черные. Следствие просит помощи в розыске.Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения насильственных действий сексуального характера.

https://ria.ru/20210720/arest-1742053254.html

красноярск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)