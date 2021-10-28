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В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку
В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку - РИА Новости, 28.10.2021
В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку
В Красноярске разыскивается мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:28
2021-10-28T09:28
2021-10-28T09:28
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. В Красноярске разыскивается мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным следователей, днем во вторник подозреваемый на улице Поселок технический нанес не менее двух ударов камнем по голове 15-летней жительнице Красноярска, похитил мобильный телефон, после чего, угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера."В Красноярске разыскивается подозреваемый в совершении разбойного нападения и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что личность подозреваемого установлена – это 37-летний Бакыт Чокоев, он объявлен в федеральный розыск. Рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, волос прямой, черный, стрижка короткая, глаза темные, нос средний, прямой, брови дугообразные, широкие, рот малый, губы средние, уши овальные, был одет: шапка вязаная черная, пальто черное, брюки темно-синие, ботинки черные. Следствие просит помощи в розыске.Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения насильственных действий сексуального характера.
https://ria.ru/20210720/arest-1742053254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку
В Красноярске разыскивают мужчину, который ограбил и изнасиловал 15-летнюю девушку
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости.
В Красноярске
разыскивается мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и сексуальном насилии в отношении 15-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального главка СК
.
По данным следователей, днем во вторник подозреваемый на улице Поселок технический нанес не менее двух ударов камнем по голове 15-летней жительнице Красноярска, похитил мобильный телефон, после чего, угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"В Красноярске разыскивается подозреваемый в совершении разбойного нападения и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что личность подозреваемого установлена – это 37-летний Бакыт Чокоев, он объявлен в федеральный розыск. Рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, волос прямой, черный, стрижка короткая, глаза темные, нос средний, прямой, брови дугообразные, широкие, рот малый, губы средние, уши овальные, был одет: шапка вязаная черная, пальто черное, брюки темно-синие, ботинки черные. Следствие просит помощи в розыске.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения насильственных действий сексуального характера.