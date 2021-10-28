В Татарстане сообщили, что свободно около 10% коек для больных COVID-19
Минздрав Татарстан сообщили, что свободно около 10 процентов коек для больных COVID-19
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Порядка 7,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19 развернуты в Татарстане, из них свободно 9,5%, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"На сегодняшний момент в республике развернуто 7,5 тысячи коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, из них свободны 9,5%", - сказал Садыков журналистам. Министр отметил, что для борьбы с заболеваемостью есть только два пути: вводить ограничения и вакцинироваться.
По информации Садыкова, Татарстан сохраняет одни из самых высоких темпов вакцинации. Всего на 28 октября в республике от новой коронавирусной инфекции вакцинированы 1 497 684 человека (прирост за последние сутки составил 29 252 человека), из них 1 019 541 человек получили второй компонент вакцины. Развернуто более 170 пунктов вакцинации. Сейчас привито 61,4% населения от плана, план составляет 80% всех взрослых жителей республики.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.
По данным оперативного штаба, на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 176. Выздоровели за весь период 24985 человек. Умерли от COVID-19 в республике 955 человек.