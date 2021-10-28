https://ria.ru/20211028/koyki-1756705533.html

В Татарстане сообщили, что свободно около 10% коек для больных COVID-19

В Татарстане сообщили, что свободно около 10% коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Татарстане сообщили, что свободно около 10% коек для больных COVID-19

Порядка 7,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19 развернуты в Татарстане, из них свободно 9,5%, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:20

2021-10-28T16:20

2021-10-28T16:20

республика татарстан

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e4166dd5ab21a396a4080425f86d10.jpg

КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Порядка 7,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19 развернуты в Татарстане, из них свободно 9,5%, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков."На сегодняшний момент в республике развернуто 7,5 тысячи коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, из них свободны 9,5%", - сказал Садыков журналистам. Министр отметил, что для борьбы с заболеваемостью есть только два пути: вводить ограничения и вакцинироваться.По информации Садыкова, Татарстан сохраняет одни из самых высоких темпов вакцинации. Всего на 28 октября в республике от новой коронавирусной инфекции вакцинированы 1 497 684 человека (прирост за последние сутки составил 29 252 человека), из них 1 019 541 человек получили второй компонент вакцины. Развернуто более 170 пунктов вакцинации. Сейчас привито 61,4% населения от плана, план составляет 80% всех взрослых жителей республики.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.По данным оперативного штаба, на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 176. Выздоровели за весь период 24985 человек. Умерли от COVID-19 в республике 955 человек.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756681627.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии