https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756681627.html

В Татарстане ужесточили ограничения по COVID-19

В Татарстане ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Татарстане ужесточили ограничения по COVID-19

Татарстан запрещает работу общепита и торговли в ночное время, отправляет на обязательно самоизоляцию непривитых людей старше 60 лет, площадь объектов для... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:32

2021-10-28T14:32

2021-10-28T15:14

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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Татарстан запрещает работу общепита и торговли в ночное время, отправляет на обязательно самоизоляцию непривитых людей старше 60 лет, площадь объектов для допуска без QR-кодов снижается с 400 до 150 квадратных метров, все ограничения будут действовать до улучшения обстановки, заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева."Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса. Запрет распространяется на работу в ночное время с 23.00 до 6.00 объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций", - сказала Фазлеева журналистам по итогам заседания республиканского штаба.Также, по ее словам, с 30 октября в дополнение к имеющимся ограничительным мерам вводятся обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет (ранее было старше 65 лет), которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия. Требование о предъявлении персональных QR-кодов для оказания услуг общественного питания, услуг фитнеса, бассейнов, ТЦ, объектов розничной торговли действует для заведений площадью более 150 квадратных метров (было 400 квадратных метров)."Данные меры будут носить характер не только с 30 октября по 7 ноября, но с 30 октября на период до улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в Татарстане", - подчеркнула Фазлеева.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.По данным оперативного штаба, на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30233 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 176. Выздоровели за весь период 24985 человек. Умерли от COVID-19 в республике 955 человек. В республике от новой коронавирусной инфекции вакцинированы 1 497 684 человека (прирост за последние сутки – 29 252 человека), из них 1 019 541 человек получили второй компонент вакцины. В республике в настоящее время развернуто около 180 пунктов вакцинации.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756233367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код