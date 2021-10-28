https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html
Названа главная фатальная ошибка больных ковидом
"Куча мусора": Мясников назвал фатальную ошибку при коронавирусе - РИА Новости, 28.10.2021
Названа главная фатальная ошибка больных ковидом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым предположил, из-за чего в России повысилась смертность от... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:02
2021-10-28T13:02
2021-10-28T13:34
распространение коронавируса
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым предположил, из-за чего в России повысилась смертность от коронавируса.По словам специалиста, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома, а госпитализация необходима при вирусных пневмониях на основе особых показаний. Он подчеркнул, что с повышенной температурой надо бороться "парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом". Однако многие при заражении коронавирусом начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.Врач уверен, что такой подход к лечению только ухудшит положение дел."А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность", — считает Мясников.Подытоживая, он призвал врачей информировать пациентов о вреде употребления ненужных лекарств.За последние сутки в России выявили 40 096 случаев COVID-19 — это рекордный показатель с начала эпидемии. Всего в стране зарегистрировали 8 392 697 заражений, сейчас темпы прироста составляют 0,48 процента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html
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общество, здоровье - общество, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
13:02 28.10.2021 (обновлено: 13:34 28.10.2021)
"Куча мусора": Мясников назвал фатальную ошибку при коронавирусе
Доктор Мясников: бесконтрольное лечение при COVID-19 может повысить смертность
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире передачи "Полный контакт"
с Владимиром Соловьевым
предположил, из-за чего в России
повысилась смертность от коронавируса.
По словам специалиста, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома, а госпитализация необходима при вирусных пневмониях на основе особых показаний. Он подчеркнул, что с повышенной температурой надо бороться "парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом". Однако многие при заражении коронавирусом начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.
Врач уверен, что такой подход к лечению только ухудшит положение дел.
"А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность", — считает Мясников.
Подытоживая, он призвал врачей информировать пациентов о вреде употребления ненужных лекарств.
За последние сутки в России выявили 40 096 случаев COVID-19 — это рекордный показатель с начала эпидемии. Всего в стране зарегистрировали 8 392 697 заражений, сейчас темпы прироста составляют 0,48 процента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.