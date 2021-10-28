https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html

Названа главная фатальная ошибка больных ковидом

"Куча мусора": Мясников назвал фатальную ошибку при коронавирусе - РИА Новости, 28.10.2021

Названа главная фатальная ошибка больных ковидом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым предположил, из-за чего в России повысилась смертность от... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:02

2021-10-28T13:02

2021-10-28T13:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

владимир соловьев (телеведущий)

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коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым предположил, из-за чего в России повысилась смертность от коронавируса.По словам специалиста, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома, а госпитализация необходима при вирусных пневмониях на основе особых показаний. Он подчеркнул, что с повышенной температурой надо бороться "парацетамолом, обильным питьем, куриным бульончиком и постельным режимом". Однако многие при заражении коронавирусом начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.Врач уверен, что такой подход к лечению только ухудшит положение дел."А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность", — считает Мясников.Подытоживая, он призвал врачей информировать пациентов о вреде употребления ненужных лекарств.За последние сутки в России выявили 40 096 случаев COVID-19 — это рекордный показатель с начала эпидемии. Всего в стране зарегистрировали 8 392 697 заражений, сейчас темпы прироста составляют 0,48 процента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html

https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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