https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756654469.html
Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов
Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов - РИА Новости, 28.10.2021
Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов
Решение о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте - это прерогатива особых полномочий глав регионов, заявил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:48
2021-10-28T12:48
2021-10-28T12:48
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте - это прерогатива особых полномочий глав регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Это (введение QR-кодов - ред.) прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия. То же самое (аэропорты, ЖД вокзалы - ред.)",- заявил Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль расширение практики введения QR-кодов на пользование общественным транспортом, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
https://ria.ru/20211028/qr-kod-1756654097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов
Песков напомнил, что введение QR-кодов на транспорте — прерогатива регионов