https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756654469.html

Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов

Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов - РИА Новости, 28.10.2021

Песков оценил возможность расширения практики введения QR-кодов

Решение о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте - это прерогатива особых полномочий глав регионов, заявил... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:48

2021-10-28T12:48

2021-10-28T12:48

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте - это прерогатива особых полномочий глав регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Это (введение QR-кодов - ред.) прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия. То же самое (аэропорты, ЖД вокзалы - ред.)",- заявил Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль расширение практики введения QR-кодов на пользование общественным транспортом, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

https://ria.ru/20211028/qr-kod-1756654097.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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