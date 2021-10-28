https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756642993.html

В Воронежской области более семи тысяч человек умерли от COVID-19

В Воронежской области более семи тысяч человек умерли от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Воронежской области более семи тысяч человек умерли от COVID-19

Более 7 тысяч жителей Воронежской области, у которых была коронавирусная инфекция, умерли с начала пандемии, сообщает в четверг облправительство. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:53

2021-10-28T11:53

2021-10-28T11:53

распространение коронавируса

общество

воронеж

воронежская область

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Более 7 тысяч жителей Воронежской области, у которых была коронавирусная инфекция, умерли с начала пандемии, сообщает в четверг облправительство.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России."Воронежская область, 11:21 (мск), четверг, 28 октября. Человек с подтверждённым диагнозом: 151 881 (+763 за последние сутки). Выздоровевших: 118 579 (+172). Умерших: 7007 (+48)", - говорится в сообщении.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

воронеж

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии