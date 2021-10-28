В Воронежской области более семи тысяч человек умерли от COVID-19
В Воронежской области более семи тысяч человек умерли от COVID-19 с начала пандемии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Более 7 тысяч жителей Воронежской области, у которых была коронавирусная инфекция, умерли с начала пандемии, сообщает в четверг облправительство.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
"Воронежская область, 11:21 (мск), четверг, 28 октября. Человек с подтверждённым диагнозом: 151 881 (+763 за последние сутки). Выздоровевших: 118 579 (+172). Умерших: 7007 (+48)", - говорится в сообщении.
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.
Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.