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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:05
2021-10-28T11:05
2021-10-28T11:05
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Бурятия - 0,25% ", - говорится в сообщении.
камчатский край
республика калмыкия
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%