https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756631850.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:05

2021-10-28T11:05

2021-10-28T11:05

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Бурятия - 0,25% ", - говорится в сообщении.

камчатский край

республика калмыкия

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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