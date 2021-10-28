https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756620426.html

Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19

Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19

Военные врачи и медсестры министерства обороны РФ прибудут в Хакасию для оказания помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:06

2021-10-28T10:06

2021-10-28T10:06

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

здоровье - общество

коронавирусы

валентин коновалов

россия

коронавирус covid-19

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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Военные врачи и медсестры министерства обороны РФ прибудут в Хакасию для оказания помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в Instagram."Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19. Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом", - сказал Коновалов.Он поблагодарил за помощь правительство России и министра обороны РФ Сергея Шойгу за поддержку, оказанную Хакасии.С четверга в Хакасии приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг, исключения составят аптеки и предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Учреждениям общепита будет разрешено работать только навынос. Кроме того, с 28 октября полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий, действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Также вплоть до 7 ноября для всех жителей республики вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно в период с 22.00 до 6.00 утра.Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.

республика хакасия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирусы, валентин коновалов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии