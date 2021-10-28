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Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19
Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19
Военные врачи и медсестры министерства обороны РФ прибудут в Хакасию для оказания помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:06
2021-10-28T10:06
2021-10-28T10:06
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
здоровье - общество
коронавирусы
валентин коновалов
россия
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Военные врачи и медсестры министерства обороны РФ прибудут в Хакасию для оказания помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов у себя в Instagram."Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19. Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом", - сказал Коновалов.Он поблагодарил за помощь правительство России и министра обороны РФ Сергея Шойгу за поддержку, оказанную Хакасии.С четверга в Хакасии приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг, исключения составят аптеки и предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Учреждениям общепита будет разрешено работать только навынос. Кроме того, с 28 октября полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий, действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Также вплоть до 7 ноября для всех жителей республики вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно в период с 22.00 до 6.00 утра.Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.
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РИА Новости
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общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирусы, валентин коновалов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минобороны направит в Хакасию медиков для борьбы с COVID-19
Минобороны направит в Хакасию военных врачей и медсестер для борьбы с COVID-19
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости.
Военные врачи и медсестры министерства обороны РФ прибудут в Хакасию для оказания помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов
у себя в Instagram
.
"Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19. Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом", - сказал Коновалов.
Он поблагодарил за помощь правительство России
и министра обороны РФ Сергея Шойгу за поддержку, оказанную Хакасии.
С четверга в Хакасии приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг, исключения составят аптеки и предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Учреждениям общепита будет разрешено работать только навынос. Кроме того, с 28 октября полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий, действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Также вплоть до 7 ноября для всех жителей республики вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно в период с 22.00 до 6.00 утра.
Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.