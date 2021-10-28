https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756618039.html

С антипрививочниками будут бороться по-новому

"Ъ": в России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

С антипрививочниками будут бороться по-новому

Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:41

2021-10-28T09:41

2021-10-28T17:33

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

ано "национальные приоритеты"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации СМИ, этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Один из собеседников издания отметил, что "озабоченность этой темой высокая". "Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП (администрация президента. — Прим. ред.) будет за нее отвечать, еще не определено", — добавил он.Ранее продвижением вакцинации среди населения занималась АНО "Национальные приоритеты", однако результаты ее деятельности оценили как "слишком агрессивные и негативные", поскольку жители страны не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Еще одной ошибкой признали чрезмерное внимание к столице и недостаточное — к регионам. Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации.Эксперты, в свою очередь, предлагают провести более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также прибегнуть к именным приглашениям на процедуру иммунизации.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неудачи при попытках убедить граждан в безальтернативности вакцинации говорят об определенной недоработке государства. Тем не менее он отметил, что в этом вопросе необходима и более ответственная позиция населения. Представитель Кремля напомнил, что нужно взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и привиться.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756486841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, здоровье - общество, ано "национальные приоритеты", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19