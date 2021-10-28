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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756618039.html
С антипрививочниками будут бороться по-новому
"Ъ": в России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
С антипрививочниками будут бороться по-новому
Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:41
2021-10-28T17:33
распространение коронавируса
дмитрий песков
здоровье - общество
ано "национальные приоритеты"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации СМИ, этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Один из собеседников издания отметил, что "озабоченность этой темой высокая". "Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП (администрация президента. — Прим. ред.) будет за нее отвечать, еще не определено", — добавил он.Ранее продвижением вакцинации среди населения занималась АНО "Национальные приоритеты", однако результаты ее деятельности оценили как "слишком агрессивные и негативные", поскольку жители страны не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Еще одной ошибкой признали чрезмерное внимание к столице и недостаточное — к регионам. Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации.Эксперты, в свою очередь, предлагают провести более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также прибегнуть к именным приглашениям на процедуру иммунизации.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неудачи при попытках убедить граждан в безальтернативности вакцинации говорят об определенной недоработке государства. Тем не менее он отметил, что в этом вопросе необходима и более ответственная позиция населения. Представитель Кремля напомнил, что нужно взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и привиться.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756486841.html
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дмитрий песков, здоровье - общество, ано "национальные приоритеты", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:41 28.10.2021 (обновлено: 17:33 28.10.2021)
 
"Ъ": в России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19

"Ъ": в России перезапустят кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт РИА Новости. Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Один из собеседников издания отметил, что "озабоченность этой темой высокая". "Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП (администрация президента. — Прим. ред.) будет за нее отвечать, еще не определено", — добавил он.
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 14:57Распространение коронавируса
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий
Ранее продвижением вакцинации среди населения занималась АНО "Национальные приоритеты", однако результаты ее деятельности оценили как "слишком агрессивные и негативные", поскольку жители страны не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Еще одной ошибкой признали чрезмерное внимание к столице и недостаточное — к регионам. Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации.
Эксперты, в свою очередь, предлагают провести более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также прибегнуть к именным приглашениям на процедуру иммунизации.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неудачи при попытках убедить граждан в безальтернативности вакцинации говорят об определенной недоработке государства. Тем не менее он отметил, что в этом вопросе необходима и более ответственная позиция населения. Представитель Кремля напомнил, что нужно взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и привиться.
Мужчина делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:15Распространение коронавируса
Вы согласны с предложением ввести обязательную вакцинацию?
 
Распространение коронавирусаДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоАНО "Национальные приоритеты"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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