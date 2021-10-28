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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756613198.html
В Хабаровский край поступят дополнительные экспресс-тесты на COVID-19
В Хабаровский край поступят дополнительные экспресс-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Хабаровский край поступят дополнительные экспресс-тесты на COVID-19
Более 80 тысяч экспресс-тестов на выявление COVID-19 дополнительно поступят в ближайшее время в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:46
2021-10-28T08:46
распространение коронавируса
общество
хабаровск
николаевский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Более 80 тысяч экспресс-тестов на выявление COVID-19 дополнительно поступят в ближайшее время в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов."В отношении поручения президента о кратном увеличении тестирования губернатором Хабаровского края принято решение о дозакупке тестов на антиген коронавируса. Такое поручение министерству здравоохранения на штабе дано. Более 80 тысяч тестов в ближайшее время должны поступить во все учреждения, и вопрос обследования контактных пациентов, поступающих на плановое лечение в стационары, должен быть максимально быстро закрыт", - заявил на оперштабе в четверг Никонов.Он отметил, что тесты для быстрого выявления COVID-19 распределят по государственным медицинским организациям, в первую очередь их направят в северные районы с трудной транспортной доступностью.По данным Минздрава РФ, пока Хабаровский край не входит в число регионов с наиболее сложной ситуацией по распространению COVID-19. Тем не менее, обстановка остается напряженной, еженедельный прирост заболевших составляет около 14%. Это выше, чем в среднем по стране, уточнил Никонов.На штабе сообщили, что отмечается рост заболевших среди детей, беременных и кормящих матерей. В связи с этим вакцину "Спутник V" разрешено использовать при кормлении грудью, а также совмещать с вакцинацией от гриппа. "Последние исследования не подтвердили вреда для здоровья и не зафиксировали снижения эффективности вакцин при одновременном введении. Запасов вакцин в крае достаточно", - констатировал зампред.По информации минздрава региона, в крае развернуто 2292 койки в "ковидных" госпиталях. Они заполнены более чем на 80%. Дополнительный коечный фонд оборудуют в больницах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурском, имени Лазо и Николаевском районах. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рекомендовало возобновить на предприятиях и в жилых домах дезинфекцию в случае регистрации больных COVID-19.По последним данным, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 92 тысяч жителей (+375 случай за последние сутки), умерли - 893. Полную вакцинацию от ковида прошли 347 879 жителей края (население региона – свыше 1,3 миллиона человек).
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756317213.html
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общество, хабаровск, николаевский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
08:46 28.10.2021
 
В Хабаровский край поступят дополнительные экспресс-тесты на COVID-19

В Хабаровский край дополнительно поступят более 80 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит экспресс-тест крови пациентов, переболевших COVID-19
Медицинский сотрудник проводит экспресс-тест крови пациентов, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Более 80 тысяч экспресс-тестов на выявление COVID-19 дополнительно поступят в ближайшее время в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
"В отношении поручения президента о кратном увеличении тестирования губернатором Хабаровского края принято решение о дозакупке тестов на антиген коронавируса. Такое поручение министерству здравоохранения на штабе дано. Более 80 тысяч тестов в ближайшее время должны поступить во все учреждения, и вопрос обследования контактных пациентов, поступающих на плановое лечение в стационары, должен быть максимально быстро закрыт", - заявил на оперштабе в четверг Никонов.
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Он отметил, что тесты для быстрого выявления COVID-19 распределят по государственным медицинским организациям, в первую очередь их направят в северные районы с трудной транспортной доступностью.
По данным Минздрава РФ, пока Хабаровский край не входит в число регионов с наиболее сложной ситуацией по распространению COVID-19. Тем не менее, обстановка остается напряженной, еженедельный прирост заболевших составляет около 14%. Это выше, чем в среднем по стране, уточнил Никонов.
На штабе сообщили, что отмечается рост заболевших среди детей, беременных и кормящих матерей. В связи с этим вакцину "Спутник V" разрешено использовать при кормлении грудью, а также совмещать с вакцинацией от гриппа. "Последние исследования не подтвердили вреда для здоровья и не зафиксировали снижения эффективности вакцин при одновременном введении. Запасов вакцин в крае достаточно", - констатировал зампред.
По информации минздрава региона, в крае развернуто 2292 койки в "ковидных" госпиталях. Они заполнены более чем на 80%. Дополнительный коечный фонд оборудуют в больницах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурском, имени Лазо и Николаевском районах. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рекомендовало возобновить на предприятиях и в жилых домах дезинфекцию в случае регистрации больных COVID-19.
По последним данным, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 92 тысяч жителей (+375 случай за последние сутки), умерли - 893. Полную вакцинацию от ковида прошли 347 879 жителей края (население региона – свыше 1,3 миллиона человек).
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Распространение коронавирусаОбществоХабаровскНиколаевский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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