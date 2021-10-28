https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756611822.html

В Красноярском крае могут ввести QR-коды для общепита и салонов красоты

В Красноярском крае могут ввести QR-коды для общепита и салонов красоты - РИА Новости, 28.10.2021

В Красноярском крае могут ввести QR-коды для общепита и салонов красоты

Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможность введения в регионе системы QR-кодов для кафе, ресторанов и салонов красоты, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:24

2021-10-28T08:24

2021-10-28T08:24

общество

красноярский край

александр усс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможность введения в регионе системы QR-кодов для кафе, ресторанов и салонов красоты, сообщает пресс-служба губернатора региона.Ранее сообщалось, что посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании."Губернатор... не исключил возможность введения системы QR-кодов для предприятий общепита и индустрии красоты. Это значит, что зайти в кафе или ресторан, воспользоваться услугами спа-салона или парикмахерской можно будет только при наличии сертификата о прививке", - говорится в сообщении.По данным властей, заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае продолжает расти. Только за последние сутки зарегистрировано 647 случаев подтверждения болезни, а это на 28 больше, чем накануне. В пресс-службе отмечают, что глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев готовит предложения в адрес губернатора по вводу новых ограничений, которые позволят остановить распространение инфекции."Когда эта практика с использованием кодов будет адаптирована, мы не исключаем распространения такого подхода на предприятия общественного питания, а может быть спа-салонов, парикмахерских и других объектов. Поэтому настоятельно рекомендую жителям региона не затягивать и поставить прививку. Это позволит чувствовать себя свободно и уверенно", - приводит пресс-служба слова Усса.

https://ria.ru/20211027/qr-kod-1756427273.html

https://ria.ru/20211026/kody-1756395522.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии