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В Уссурийске накрыли сеть нелегальных игорных клубов
В Уссурийске накрыли сеть нелегальных игорных клубов - РИА Новости, 28.10.2021
В Уссурийске накрыли сеть нелегальных игорных клубов
Четыре подпольных игорных клуба накрыли в Приморье, задержаны пять человек, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:15
2021-10-28T16:15
происшествия
уссурийск
приморский край
уссурийский городской округ
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Четыре подпольных игорных клуба накрыли в Приморье, задержаны пять человек, сообщает управление МВД РФ по региону.Клубы работали круглосуточно и были тщательно законспирированы: попасть туда могли только проверенные клиенты, информирует ведомство."Ликвидированы четыре игорных клуба, расположенных на территории Уссурийского городского округа Приморского края. По подозрению в организации и проведении азартных игр задержаны пятеро жителей города Уссурийска - трое мужчин и две женщины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в подпольных клубах и по месту жительства подозреваемых изъято более 100 единиц компьютерного оборудования для доступа клиентов к азартным интернет-играм, документы, банковские и сим-карты, а также свыше 500 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности."Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморью.Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных (игорных) зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области, а также в Крыму.
https://ria.ru/20211011/narkolaboratoriya-1754000755.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ, россия
16:15 28.10.2021
 
В Уссурийске накрыли сеть нелегальных игорных клубов

МВД накрыло четыре подпольных игорных клуба в Уссурийске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Четыре подпольных игорных клуба накрыли в Приморье, задержаны пять человек, сообщает управление МВД РФ по региону.
Клубы работали круглосуточно и были тщательно законспирированы: попасть туда могли только проверенные клиенты, информирует ведомство.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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"Ликвидированы четыре игорных клуба, расположенных на территории Уссурийского городского округа Приморского края. По подозрению в организации и проведении азартных игр задержаны пятеро жителей города Уссурийска - трое мужчин и две женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подпольных клубах и по месту жительства подозреваемых изъято более 100 единиц компьютерного оборудования для доступа клиентов к азартным интернет-играм, документы, банковские и сим-карты, а также свыше 500 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности.
"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморью.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных (игорных) зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области, а также в Крыму.
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ПроисшествияУссурийскПриморский крайУссурийский городской округРоссия
 
 
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